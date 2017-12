Kümmert sich fürsorglich um ihr Kleines: Eisbärin Tonja mit ihrem Baby. (Screenshot Youtube/Tierpark Berlin)

Sie leckt und stupst es, dann umschlingt sie das kleine, nackte Etwas mit ihren Vorderbeinen. Eisbärin Tonja aus dem Tierpark Berlin ist wieder Mutter geworden und kuschelt, das zeigen Video-Aufnahmen aus der Wurfhöhle, ausgiebig mit ihrem Neugeborenen.

Als verspätete Nikolaus-Überraschung ist das Eisbärenbaby vergangene Woche auf die Welt gekommen. Am Morgen des 7. Dezember entdeckte ein Tierpfleger auf einem Überwachungsmonitor das Eisbärbaby neben Tonja. Seither betritt niemand den Stall. Mutter und Kind sollen ungestört sein. Erst im Frühjahr verlassen sie wieder ihre Wurfhöhle. Dafür hat sich Tonja in den Monaten vor der Geburt eine Fettschicht angefressen.

„Wir freuen uns sehr“, teilt der Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem mit. Doch in den ersten zehn Tagen der Geburt sei die Sterblichkeitsrate bei Eisbärenjungen besonders hoch. Auch danach könne es noch vorkommen, dass das Baby stirbt. Die acht Jahre alte Tonja hatte schon im Winter 2016 Nachwuchs bekommen, "Fritz" verstarb jedoch nach drei Monaten. Auch dieses Mal gebar Tonja offenbar zunächst zwei Junge. Das zweite Baby war jedoch kurz nach der Geburt nicht mehr auf den Überwachungsbildern zu sehen. Der Vater ist der sechs Jahre alte Eisbär Wolodja.

Der Park veröffentlichte bereits Videos von Mutter und Kind in ihrer Wurfhöhle – so kann jeder Anteil haben an der Freude über den Nachwuchs, obwohl das Gehege für Besucher des Zoos nicht einsehbar ist.

Im Dezember 2015 war in Bremerhaven ebenfalls ein Eisbär geboren worden, der später auf den Namen "Lilli" getauft worden war. Was aus Lilli geworden ist? Seit Mai dieses Jahres lebt das Tier in einem Zoo im niederländischen Emmen.