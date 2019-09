Als Nico Santos noch von einer Pop-Karriere träumte, war Lena Meyer-Landrut bereits ein Star. (Andreas Rentz/Getty Images)

Seit Wochen veröffentlichen sie gemeinsame Clips und Instagram-Bilder, um ihre aktuelle Zusammenarbeit „Better“ zu bewerben - und wirken dabei sehr vertraut. Tatsächlich kennen sich Lena Meyer-Landrut (28) und ihr Duett-Partner Nico Santos schon länger, als Fans der beiden wohl vermutet hätten. Auf die Frage, wie lang genau, gab der 26-Jährige in einer Instagram-Story nun eine überraschende Antwort.

„Ich bin vor sechs Jahren nach Deutschland gezogen. Genauer gesagt nach Köln“, erklärte der Chartstürmer. „Da habe ich das erste Jahr in einem Hotel gekellnert. In der Zeit war Lena in dem Hotel zu Gast. An dem Tag hatte ich 'Roomservice' und habe Lena damals das Essen auf ihr Zimmer gebracht“, erinnert sich der auf Mallorca aufgewachsene Sänger an seine erste Begegnung mit seiner heutigen Kollegin. Ob die sich an das Treffen noch erinnert, ist nicht bekannt.