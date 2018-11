Was bewegt einen Menschen dazu, sieben junge Frauen zu töten? Die ZDFinfo-Doku "Erbarmungslos: Guy Georges - Die dunklen Gassen von Paris" (Donnerstag, 22. November, 21.00 Uhr) geht auf Spurensuche. (ZDF / privat)

Es ist wohl der Albtraum jeder Frau: Auf dem nächtlichen Heimweg von einem Mann verfolgt zu werden. Das war auch die Masche des Franzosen Guy Georges. Er brachte insgesamt sieben Junge Frauen in seine Gewalt, schleppte sie in ihre Wohnungen, wo er sie missbrauchte und tötete. Welche Motive die „Bestie der Bastille“ dazu getrieben haben und wie die Psyche eines Serienmörders aussieht, versucht nun die ZDFinfo-Doku „Erbarmungslos: Guy Georges - Die dunklen Gassen von Paris“ (Donnerstag, 22. November, 21.00 Uhr) zu ergründen.

Dafür analysieren der Profiler Stephan Harbort und die Kriminal-Psychologin Lydia Benecke den Täter, der über sieben Jahre hinweg Angst und Schrecken in der französischen Hauptstadt Paris verbreitete. Über Georges, der 1998 gefasst wurde, sagt die Autorin Patricia Tournacheau in der Doku: „Er war wie ein Vampir. Er hat den jungen Frauen die Energie, die Schönheit und das Leben ausgesaugt.“

Der Franzose Guy Georges ermordete in den 1990er-Jahre sieben junge Frauen und ging als "Bestie der Bastille" in die französische Kriminalgeschichte ein. (ZDF / Arsenij Gusev)

Die Experten graben tief in der Vergangenheit des Serienmörders, gehen bis in seine Kindheit zurück. Sie decken auf, dass Georges als afroamerikanisches Kind in seiner Jugend ausgegrenzt wurde und sich deswegen isolierte. Schon damals lebte er seinen Tötungstrieb an Tieren im Wald aus. In nachgestellten Szenen zeigt der 45-minütige Film sowohl Szenen aus den frühen Jahren Georges, als auch von den Morden. 1998 gelang es der französischen Polizei nach aufwendigen Ermittlungen, den Täter dingfest zu machen. Auf die Arbeit der Polizei hatte der aufsehenerregende Fall tiefgreifende Auswirkungen, denn im Nachgang an die Festnahme wurde eine nationale DNA-Datenbank eingerichtet.