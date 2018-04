Warum? Diese Frage stellen sich die Menschen in Münster. Das Motiv des Täters Jens R. ist noch nicht gänzlich geklärt. (dpa)

Völlig in sich gekehrt steht Martin Stracke im schwarzen Anzug am Sonntagmorgen in der Altstadt von Münster. Gerade noch hat er mit den beiden Familien gesprochen, vor deren Traditionslokalen Großer und Kleiner Kiepenkerl sich die Katastrophe abgespielt hat.

Martin Stracke weiß, wie es den Menschen geht, die den Anschlag von Münster miterlebt haben. Stracke, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft des Kiepenkerl-Viertels, hat deshalb in ihrem Namen ein paar Worte vorbereitet. Er möchte sie gern sagen, wenn gleich die Politiker kommen und Blumen niederlegen. Der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) werden am Ort der Katastrophe erwartet.

Es ist Sonntag, 12.15 Uhr, als Seehofer und Laschet in Begleitung seines Innenministers Herbert Reul und des Münsteraner Oberbürgermeisters Markus Lewe am Tatort der beiden Toten und mehr als 20 zum Teil Schwerverletzten des Anschlags gedenken. Die Politiker legen weiße Rosen und Lilien nieder. Die Amokfahrt des Jens R. (48) liegt nicht einmal 24 Stunden zurück, die Toten sind identifiziert, der Campingbus, mit dem Jens Alexander R. in die Menschenmenge gerast war, ist längst abtransportiert.

Es sei ein starker Zusammenhalt in Münster spürbar, berichtet Martin Stracke. (dpa)

Der Samstag sei „ein schrecklicher, ein trauriger Tag für die Menschen in Münster, aber auch für ganz Nordrhein-Westfalen und Deutschland“ gewesen, sagt Armin Laschet wenige Meter vom Tatort entfernt. Er lobt die Besonnenheit und Solidarität der Münsteraner Bevölkerung, kritisiert aber auch diejenigen Nutzer sozialer Netzwerke, die kurz nach der Tat „das Hetzen“ begonnen hätten. „Ich würde mir wünschen, dass diese Besonnenheit der Münsteraner auch alle die erreicht hätte."

Laschet sagt auch: "Für Opfer ist es egal, welche Religion der Täter hat. Sie haben einen Menschen verloren. Diesen Respekt sollte man immer im Blick haben.“ Der Ministerpräsident kündigt an, dass die Opferschutzbeauftragte des Landes am Montag nach Münster kommen und „mit jeder einzelnen Familie“ Kontakt aufnehmen wird. Seehofer dankt den Einsatzkräften für die „sehr professionelle Arbeit“.

Stracke kommt nicht mehr zu Wort

Doch Martin Stracke kommt nicht mehr zu Wort. Im Medienrummel geht unter, dass er etwas sagen wollte. Der Viertel-Manager steht am Rand, beobachtet das Geschehen. „Bei den Familien und den Mitarbeitern der beiden Gaststätten sitzt der Schock noch ganz tief", sagt er später. Er berichtet, wie es den Menschen geht: "Sie sitzen den ganzen Vormittag zusammen und reden über diese hinterhältige und sinnlose Tat.“

Er berichtet von einer sehr starken Solidarität, die im gesamten Viertel zu spüren sei. Das Miteinander im Viertel sei sehr harmonisch, sagt Stracke. Die Stimmung im Viertel werde sich durch die Amokfahrt nicht verändern. Man werde enger zusammenrücken. Die beiden Traditionslokale seien immer sehr gut besucht. „Vielleicht war das der Grund, warum der Täter sich gerade dieses Ziel ausgesucht hat.“

Legen Blumen nieder: Hans-Joachim Kuhlisch (Polizeipräsident Münster), Markus Lewe (Oberbürgermeister), Herbert Reul (NRW-Innenminister), Horst Seehofer (Bundesinnenminister) und Armin Laschet (NRW-Ministerpräsident). (dpa)

Das sieht Klaus Winterkamp (51) ähnlich. Der Domkapitular am St.-Paulus-Dom hat das Geschehen am Samstag hautnah miterleben müssen. „Ich saß auf meinem Balkon und habe plötzlich diese Schreie gehört. Das war entsetzlich.“ Im ersten Moment habe er sich gar nichts dabei gedacht, „weil wir auch noch eine Kurden-Demonstration in der Stadt hatten“. Doch dann habe er realisiert, dass binnen weniger Minuten Polizei, Sanitäter und Einsatzkräfte den Berg zum Dom hochgerannt kamen. „Ich habe kurz gefragt, was passiert ist und bin sofort raus.“

Winterkamp, der Dompropst, der Vertreter des Generalvikars und seine Mitarbeiter reagieren sofort, öffnen die Räume der Kirche, bemühen sich um die Erstversorgung vieler Verletzter und unter Schock stehender Menschen. „Wir haben Kaffee gekocht, Wasser geschleppt, damit hier die erste Hilfe geleistet werden konnte. So gut es eben ging.“

Vorbereitungen für Gottesdienst am Abend

Eine Besuchsgruppe von Notfallseelsorgern aus Paderborn ist zu diesem Zeitpunkt gerade in der Altstadt unterwegs und kümmert sich um die Menschen, die im Chaos ihre Angehörigen aus den Augen verloren haben. „Ich glaube nicht an Zufälle. Das war ein Segen", sagt Winterkamp. "Ich musste einem jungen Mann helfen, der seine Mutter aus den Augen verloren hatte. Er war sehr gefasst, hat hinter der Absperrung gewartet, bis ich mich erkundigt habe.“

Am Sonntagnachmittag ist der Domkapitular schon wieder voll beschäftigt. Er bereitet den ökumenischen Gedenkgottesdienst vor, der am Abend gemeinsam von Bischof Felix Glenn und Superintendent Ulf Schlien unter großer Beteiligung im Dom abgehalten wird. „Man spürt schon eine sehr große Betroffenheit“, sagt der Domkapitular. „So was von mucksmäuschenstill wie am Samstagabend habe ich Münster noch nie erlebt.“

Die Münsteraner und die Westfalen seien aber Menschen, „die mit Schicksalsschlägen umzugehen wissen. Wir werden damit leben lernen.“ Er sei aber auch der felsenfesten Überzeugung, dass der 7. April in der Geschichte der Stadt ein einschneidendes Datum bleiben werde. „Das kennen wir hier so hier gar nicht. Niemand sehnt sich nach so etwas. Bei aller westfälischen Bodenständigkeit. Dieses Ereignis hat reingehauen.“

Der Stand der Ermittlungen:

Zur Frage nach dem Motiv und den Hintergründen der Tat können die Ermittler und die Staatsanwaltschaft am Sonntag noch nicht viel sagen. Nach Recherchen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ wollte sich der Amokfahrer schon einmal das Leben nehmen. Ende März mailt der Münsteraner Amokfahrer Jens Alexander R. einen Abschiedsbrief an Freunde und Angehörige. Doch der Suizidversuch misslingt, beim psychisch-sozialen Dienst der Universitätsstadt ist er seither als Patient aktenkundig. Neben seiner Wohnung in Münster durchsuchen die Strafverfolger am Sonntag auch das Heim seiner Eltern im Sauerland. Zudem finden Staatsschützer heraus, dass der 48-Jährige vier weitere Wohnungen unterhielt, eine weitere in Münster, eine im sächsischen Pirna und ein weitere in Sachsen.

Auch bei der Polizei ist der Freiberufler kein Unbekannter. Seine Akte weist Delikte wegen Drogenhandels auf. Es geht um Beschaffungskriminalität. Die Staatsanwaltschaft spricht von weiteren Verfahren wegen Unfallflucht, Sachbeschädigung, Bedrohung und Betrug. Finanziell scheint Jens R. keine Probleme gehabt zu haben. Immerhin besaß er vier Autos, die Bonität des Freiberuflers bewerten Wirtschaftsdienste positiv. Bei der Suche nach dem Motiv prüft die Polizei auch Kontakte in die rechtsextreme Szene. Die Hinweise seien allerdings diffus. Wie weiter zu erfahren war, lebten in seiner Nachbarschaft Personen aus Neo-Nazi-Szene. Bei einer Observation war auch Jens R. kurzzeitig ins Blickfeld geraten. Eine Überprüfung ergab jedoch keine Hinweise auf Kontakte zu den Verdächtigen.

NRW-Innenminister Herbert Reul bleibt zurückhaltend. Die Behörden im bevölkerungsreichsten Bundesland haben aus den zahlreichen Fehlern bei den Ermittlungen nach dem Amri-Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 Konsequenzen gezogen. „Das ist die Stunde der Ermittler. Wir verlassen uns auf die Fakten. Es gibt immer ein paar Informationen mehr, aber wir sind noch lange nicht am Ende.“ Mit hoher Wahrscheinlichkeit habe die Tat keinen islamistischen Hintergrund. „Ob es noch andere Gründe gab außer denjenigen, die in der Person des Täters liegen, muss sorgfältig untersucht werden.“