Ob billige Mobilfunkverträge, ein neuer Stromanbieter mit Schnäppchengarantie oder günstige Zeitschriftenabonnements - per Telefon kann einem so ziemlich alles angedreht und das Blaue vom Himmel versprochen werden. Oft genug verbergen sich hinter den verlockenden Angeboten aber teure Abo-Fallen. Die ZDFzoom-Dokumentation„Bei Anruf Abzocke - Betrug aus dem Callcenter“ (Mittwoch, 31. Oktober, 22.45 Uhr) entschlüsselt die hinterhältigen Maschen der Telefonbetrüger und gibt Tipps zum Umgang mit den Kriminellen.

Dazu treffen die Reporter Andreas Baum und Fabian Schmidt ehemalige Callcenter-Mitarbeiter und einstige Telefon-Betrüger. Zusätzlich angereichert durch Expertenmeinungen tut sich ein erschreckendes Bild auf. Denn die Polizei ist nicht selten völlig machtlos gegen die kriminellen Machenschaften der Betrüger. Die Callcenter sitzen nämlich oft im Ausland, in der Türkei, Nordafrika oder Osteuropa und delegieren von dort aus ihre Geschäfte. Indem sie vertrauenswürdige Nummern deutscher Institutionen, wie Polizeistationen, missbräuchlich benutzen, tarnen sie ihre Herkunft - wie man das von Internetbetrügereien ja auch kennt.