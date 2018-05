Kurz vor dem ESC-Finale schwankt Michael Schulte in der Tabelle der Wettquoten zwischen Platz 5 und 6. (dpa)

Hendrick Werner, Chefreporter Kultur und Medien

Der Sieger: „Outlaw In ‚Em“ heißt das sehr eingängige Stück Country-Rock, mit dem Waylon für die Niederlande antritt. Vor vier Jahren war der Sänger, der seinen Künstlernamen der US-Country-Legende Waylon Jennings abgelauscht hat, noch Bestandteil der Gruppe Common Linnets, die mit „Calm After The Storm“ den zweiten Platz belegte.

Der größte Verlierer: Selbst wenn der Norweger Alexander Rybak neun Jahre nach seinem ESC-Triumph mit „Fairytales“ noch Sympathiepunkte sammeln dürfte: „That‘s How You Write A Song“, sein als Bastelanleitung drapierter aktueller Beitrag, ist albern bis peinlich.

Deutschland: Nach den jüngsten Platzierungen – Letzter, Letzter, Vorletzter – möchte man frohgemut „Schlimmer geht‘s nimmer“ anstimmen. Einerseits. Andererseits liebt uns Europa an ESC-Abenden bekanntlich so wenig, dass eine Top-Ten-Platzierung verdient sein mag, aber ziemlich unwahrscheinlich ist.

Iris Hetscher, Leiterin der Kulturredaktion

Die Siegerin: Sie ist in Albanien geboren, lebt in Griechenland und tritt mit „Fuego“ für Zypern an. Und ja, das Lied der 31-jährige Eleni Foureira könnte die geteilte Insel ganz nach oben katapultieren. Der Groove ist schön entspannt, Komponist Alex P hat zarte folkloristische Passagen eingestreut und der Refrain „Ah yeah ah yeah ah yeah ah“ bohrt sich ins Ohr.

Die größten Verlierer: Viele musikalisch interessante Titel sind bereits rausgekegelt worden, so beispielsweise die belgische Songwriterin Sennek oder Laura Rizzottos „Funny Girl“, mit dem sie für Lettland gestartet ist; ein Stück mit Indenpendent-Charme. Auf diese Farbtupfer muss das Publikum am Sonnabend verzichten.

Deutschland: ...ist im Vorfeld so beliebt wie lange nicht mehr. Von daher greifen wir doch mal nach den Sternen: Platz fünf für Michael Schulte!

Alexandra Knief, Kulturredakteurin

Der Sieger: Mit Netta Barzilai als Konkurrentin werden es die Kandidaten nicht leicht haben. Das Lied geht ins Ohr, sie bleibt im Kopf. Meine persönliche Favoritin ist Jessica Mauboy aus Australien. Ihr Beitrag macht sehr viel Spaß.

Der größte Verlierer: Es gibt in diesem Jahr einige Songs, die in der Masse untergehen. Viele davon scheiterten bereits in den beiden Halbfinalen. Sanja Ilić & Balkanika aus Serbien könnten es mit ihrem Song „Nova Deca“ bei der Punktevergabe schwer haben, genau wie das Vereinigte Königreich mit Suries „Storm“.

Deutschland: Nach den Pleiten der vergangenen Jahre direkt auf Sieg zu setzen, wäre zu viel verlangt. Dennoch geht mit Michael Schulte ein sympathischer Kandidat mit einem berührenden, persönlichen Lied ins Rennen. Mein Tipp: Platz 13.