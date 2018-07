Im April kündigten ABBA ein Mini-Comeback an. Jetzt verriet Björn Ulvaeus (zweiter von links) Details zu den neuen Songs. (Universal)

Es ist die Pop-Überraschung des Jahres: Im April kündigten ABBA nach 35 Jahren Pause ein Comeback mit zwei neuen Songs an. ABBA-Sänger und -Komponist Björn Ulvaeus erklärte jetzt, worauf sich die Fans der schwedischen Band freuen können. „Einer der Songs ist eine Popmelodie, sehr tanzbar“, zitiert „NME“ den Musiker, der anlässlich der Premiere des ABBA-Films „Mamma Mia! Here We Go Again“ (startet in Deutschland am 19. Juli) einige Details verriet. „Der andere ist zeitloser, reflektierender. Das ist alles, was ich sage. Er ist nordisch, aber gleichzeitig auch fröhlich.“ Die „überschäumende Qualität“ der Sängerinnen Agnetha Faltskog und Anni-Frid Lyngstad würde den „traurigen Song ein wenig erbaulicher machen“.

Die beiden Songs, die die Titel „Don't Shut Me Down“ und „I Still Have Faith In You“ tragen, sollen im kommenden Dezember in einem TV-Special von BBC und NBC Premiere feiern - gespielt von den digitalen ABBA-Avataren. Diese „ABBAtare“ genannten Hologramme sollen anschließend auf Tournee gehen. Einen leibhaftigen Live-Auftritt von ABBA schloss Ulvaeus allerdings bereits aus: „Das wird nie passieren. Da waren die Erwartungen etwas hochgesteckt, als die Leute jetzt von unserer Wiedervereinigung geredet haben. Keine Chance“, stellte der 73-Jährige im Mai im Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“ klar.

Über die Aussicht auf ein ganzes Album von ABBA machte Ulvaeus' Kollege Benny Anderson bei der „Mamma Mia“-Premiere zweideutige Aussagen. „Ein weiteres Album zu machen wäre, wie 'Mamma Mia 3' zu machen: Das bringt nur etwas, wenn es einen guten Grund dafür gibt, ein gutes Drehbuch und eine gute Umgebung“, sagte der Musiker. Ulvaeus selbst klang vor einigen Monaten noch optimistischer: „Ich schließe weitere neue Songs definitiv nicht aus“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“.