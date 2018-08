Isabelle Huppert spielt eine der Hauptrollen in "The Romanoffs". (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Mehr Stars geht kaum: Amazon hat einen ersten Trailer zu „The Romanoffs“ veröffentlicht, der neuen Serie von „Mad Men“-Macher Matthew Weiner. Und obwohl der Trailer nur aus den Namen der Darsteller besteht, hat er es in sich: Unter anderem Isabelle Huppert, Aaron Eckhart, Kathryn Hahn und Jack Huston spielen in der Serie. Insgesamt wirken mehr als zwei Dutzend Schauspieler in größeren Rollen an der 70-Millionen-Dollar-Produktion mit.

„The Romanoffs“ spielt laut Amazon „in unterschiedlichen Ländern rund um den Globus“ und handelt von acht Menschen, die sich für Nachkommen der russischen Zarenfamilie Romanow halten. Gedreht wurde die Anthologie-Serie in sieben Ländern auf drei Kontinenten. Im Oktober soll die Originalfassung bei Amazon zur Verfügung stehen, die deutsche Synchronfassung folgt 2019.

Auch mit dabei: Aaron Eckhart. (Christopher Jue/Getty Images)

Amazon kündigte außerdem weitere Serienprojekte an: „Upload“ soll Science-Fiction, Romantik und Comedy miteinander verbinden; „THEM“ hingegen wird eine Horrorserie, die im Los Angeles des Jahres 1953 spielt.