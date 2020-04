Abermals lässt Fiona Apple auf ihrem neuen Album "Fetch The Bolt Cutters" tief blicken. Und Ihr Hund Mercy ist auch zu hören. (Sony Music)

Social Distancing? Bei Fiona Apple scheint das seit Wochen weltweit auferlegte Selbstverbannungsgebot schon länger angesagt zu sein. Die gebürtige New Yorkerin verschanzt sich seit Jahren immer wieder in ihrem Haus in Venice Beach. Dort hatten bis zuletzt zumindest Freunde und Verwandte Zugang, und ihr geliebter Hund, Pitbull-Boxer-Mischling Mercy, hat ihn sowieso. Doch vom Rest der Außenwelt scheint sich Frau Apple nicht mehr allzu viel zu versprechen. Ihre Prioritäten tat sie 2012 eindeutig kund: Da ihr langjähriger Begleiter, Pitbull Janet, damals im Sterben lag, beendete sie ihre laufende Welttournee - und ließ seitdem nicht mehr viel von sich hören. Mit „Fetch The Bolt Cutters“ veröffentlicht Fiona Apple nun ihr erstes Album seit acht Jahren.

Eine Hinführung zu Album Nummer fünf gab es im März bereits mit einem ausführlichen Porträt im „New Yorker“. Emily Nussbaum durfte Fiona Apple mehrere Male besuchen. Gelungen ist ihr ein spannender Rück- und Einblick in das Leben des Grammy-prämierten Stars, zudem durfte sie in besagtem Haus an der Küste Kaliforniens auch schon etwas von den neuen Aufnahmen hören. Die Pulitzer-Prize-Gewinnerin vermerkt in ihrem Stück, dass sie während ihrer Recherche von Dritten immer und immer wieder nach Apples Befinden gefragt wurde. Die Lebensumstände der Musikerin erzeugen ähnlich viel Aufmerksamkeit wie ihr bisheriges Schaffen. Ein Trauma nach einer Vergewaltigung als Teenager, Depressionen, Angststörungen und teils massiver Alkohol- und Drogenkonsum: Fiona Apple teilte sich stets offen und schonungslos mit, in ihrer Musik wie in Interviews.

Die Kunst der Selbstbetrachtung war Fiona Apple schon immer gegeben. Mit 42 Jahren blickt sie weiterhin auf eine aufmüpfige Frau und brillante Musikerin. (Sony Music)

„I won't shut up!“

Heute geht es ihr, so scheint es: gemischt. Sie wird noch immer von Albträumen geplagt, außerdem von Angstattacken und Stimmungsschwankungen. Aber Fiona Apple hat das Trinken aufgegeben - eine Flasche Wodka am Tag soll bis vor einem Jahr keine Seltenheit gewesen sein. Die einst als Gegenentwurf zu Christina Aguilera und Britney Spears emporgelobte Songschreiberin und Pianistin arbeitet offenbar an sich, was neue Gedanken zulässt und freilegt. „Fetch The Bolt Cutters“ handelt in großen Zügen von Apples Beziehung zu anderen Frauen. In „Newspaper“ geht es um die Verbindung zu einer Frau, die von ihrem Mann missbraucht wird, „Ladies“ thematisiert den unnötig kompetitiven Umgang verletzter Ex-Freundinnen untereinander. Dazu gibt es auch wieder die einnehmende Apple'sche Aufmüpfigkeit. „Kick me under the table all you want - I won't shut up!“, heißt es in „Under The Table“. Der Gospel-Stampfer „For Her“ thematisiert sexuellen Missbrauch und schlägt dabei tief in die Magengrube.

Wie seit ihrem dritten Album „Extraordinary Machine“ (2005) gewohnt, steckt Fiona Apples neuer Aufschlag abermals voller Kabarett- und Artpop-Songs, deren Geschichten und Emotionen die Songstrukturen bestimmen. So drückt etwa der Opener „I Want You To Leave Me“ mit langgezogenen „Yous“ eine schmerzhafte Sehnsucht nach etwas Schönem aus, nämlich danach, geliebt zu werden, begleitet von einem schwebenden Piano. Der Titeltrack wiederum erzählt mit Sprechgesang vom Ausbrechen aus einem medial geprägten Bild: „I grew up in the shoes they told me I could fill / Shoes that were not made to run up that hill / But I need to run up that hill / I will, I will, I will“. Zusätzlich zu der Hommage an Kate Bush hört man ein „Miau“ von Model Cara Delevingne, in der Apple eine Leidensgenossin gefunden hat, und das Hundegebell von Mercy.

Aufgenommen hat Fiona Apple die Platte mit Band. Neben dem von der 42-Jährigen selbst gespielten Klavier ist Sebastian Steinbergs jazziger Bass häufig prägend; Schlagzeugerin Amy Aileen Wood sorgt für Nachdruck. Teils wirre, doch stets natürliche Soundelemente von Rasseln bis Knarzen verdeutlichen, dass hier nichts straight und glatt sein will. Die meiste Zeit hat Fiona Apple allerdings alleine an diesen Liedern gesessen - in ihrem Hausstudio in Venice Beach. In tiefstem Selbststudium und mit diversen Gefühlsausbrüchen, die bei ihr im Besonderen dazu gehören. Social Distancing sei Dank kann man es ihr nun gleichtun und sich über diese besondere Platte Inspiration zum eigenen Selbststudium holen. Oder sie einfach wirken lassen.