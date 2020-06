Bundeskanzlerin Angela Merkel steht heute in einer ZDF-Sondersendung Rede und Antwort zum 130 Milliarden Euro umfassenden Konjunkturpaket, das der Koalitionsausschuss ausgehandelt hat. (2020 Getty Images/Pool)

Union und SPD haben sich auf ein 130-Milliarden-Euro-Paket verständigt, mit dem die Coronakrise bewältigt werden soll. Die große Überraschung der am Donnerstag präsentierten Pläne der Regierungskoalition ist die befristete Senkung der Mehrwertsteuer. Vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 soll der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf 16 Prozent und für den ermäßigten Satz von sieben Prozent auf fünf Prozent gesenkt werden, wie aus einem am Donnerstag vorgestellten Beschlusspapier hervorgeht. Daneben sind unter anderem ein Kinderbonus für Familien und umfassende Hilfen für Kommunen vorgesehen. Die Maßnahmen sind umfangreich, die Zahlen dahinter kaum mehr zu fassen, und die große Frage, die alle umtreibt, lautet: Wer soll das bezahlen? - Auch darauf wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in zwei kurzfristig anberaumten Sondersendung von ZDF und ARD antworten müssen.

In „Was nun, Frau Merkel?“ am heutigen Donnerstag, 4. Juni, 19.20 Uhr, im ZDF, stellt sich die Bundeskanzlerin den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten zum beschlossenen Konjunkturpaket. Die Fragen, die das ZDF in einer am Nachmittag veröffentlichten Ankündigung frei Haus lieferte, liegen im Grunde auf der Hand: Wie nachhaltig kann das sein? Wer profitiert davon? Welche Folgen hat die Coronakrise darüber hinaus für Deutschland? Wie will die Kanzlerin das verlorene Vertrauen in Europa wieder herstellen?

"Was nun, Frau Merkel?" - Bettina Schausten und Peter Frey interviewen in einer Sondersendung Bundeskanzlerin Angela Merkel. (ZDF / Thomas Kierok)

„Farbe bekennen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel“, heißt es im Anschluss an die „Tagesschau“, um 20.15 Uhr, im Ersten. Unter dem recht flapsigen Titel „Mit Wumms aus der Krise - das Konjunkturpaket der GroKo“ stellen Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker die Fragen im Rahmen der 15-minütigen Sondersendung der ARD. Die vorab veröffentlichten Fragen des ARD-Formats sind nicht minder naheliegend wie die der ZDF-Kollegen: Bräuchte es nicht noch deutlichere Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen? Reicht eine Mehrwertsteuersenkung von nur sechs Monaten? Wird Unternehmen ausreichend geholfen? Und wie sieht die Kanzlerin ihre eigene Rolle und die anstehende Neuaufstellung ihrer Partei angesichts der Einschnitte der Corona-Krise?