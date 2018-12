Jeff Tweedy - Warm (Rykodisc)

Was einen in den kommenden 40 Minuten erwartet? Jeff Tweedy verrät es im ersten Song auf „Warm“: „A trail of songs, from the darkest gloom to the brightest sun“ kündet der 51-Jährige in „Bombs Above“ an. Tatsächlich ist das Album des Wilco-Sängers ein Auf und Ab; Da gibt es beschwingte Mitsingsongs wie „Let's Go Rain“ und traurige, aber freilich ebenso schöne Depri-Nummern wie „How Hard Is It For A Desert To Die“. Musikalisch ist das alles ganz nah dran an Wilco, mit viel Akustikgitarre, immer wieder auch mit Steel Guitar, und am Schlagzeug hat Wilco-Drummer Glenn Kotche Platz genommen.

Sein erstes richtiges Soloalbum

Jeff Tweedy zeigt mit dem Album "Warm", dass er auch jenseits seiner Stammband Wilco ein großartiger Musiker ist. (Whitten Sabbatini)

Vor vier Jahren hatte Jeff Tweedy zusammen mit seinem Sohn Spencer die Platte „Sukierae“ aufgenommen, 2017 dann auf „Together At Last“ Songs von Wilco und einigen seiner Nebenprojekte neu interpretiert. „Warm“ ist nun quasi das erste wirkliche Soloalbum von Tweedy - und, man hatte kaum etwas anderes erwartet, ein kleines Meisterwerk.