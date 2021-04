In "The Dog House" wird Sonja Zietlow nach dem geeigneten Hund für jeden Tierfreund suchen. (ZDF / Christine Limmer)

„Die 10 ...“, „Stars im Spiegel - Sag mir, wie ich bin“ und natürlich „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“: Das sind die Formate, für die Sonja Zietlow bislang bekannt war. Doch nun soll die 52-jährige Moderatorin von ihrem privaten Heimatsender RTL zum öffentlich-rechtlichen ZDF wechseln. Voraussichtlich ab Juni soll sie dort die Sendung „The Dog House“ moderieren. Nun spricht sie über ihre Beweggründe für diesen Schritt.

„Seit nunmehr 28 Jahren begleiten mich Hunde durch mein Leben“, lässt sich Zietlow vom ZDF zitieren. „Mensch und Hund - das ist eine besondere Verbindung, und ich glaube, dass ich ein ganz spezielles Händchen für die Vermittlung von Vierbeinern habe“, erklärt sie weiter.

Tatsächlich scheint Zietlow eine wahre Tierliebhaberin zu sein: Seit 2008 ist die zweifache Hundebesitzerin als Schirmherrin für den von ihr mitbegründeten Tierschutzverein „beschützerinstinkte e.V.“ tätig. Unter dem Motto „Hunde helfen Kindern“ fördert dieser die Intervention mit Hunden für Kinder mit Beeinträchtigungen.

Der passende Hund für jedermann

Was ihren vorübergehenden Senderwechsel angeht, stellte Zietlow zudem gegenüber der „Bild am Sonntag“ klar: „Da ich keinen Exklusivvertrag mit RTL habe, brauche ich keine explizite Erlaubnis. Ich arbeite gern dort, wo ich erwünscht bin und ich schöne Formate bereichern darf.“

In „The Dog House“ wird Zietlow gemeinsam mit Experten den passenden Hund für alle Herrchen und Frauchen suchen. Bei der Auswahl der passenden Vierbeiner orientiert sich das Team an den Beweggründen der zukünftigen Halter und den Bedingungen, die sie ihren Schützlingen bieten können, aber auch an der jeweiligen Lebensgeschichte der infrage kommenden Tiere. Ein Höhepunkt einer jeden Folge wird dabei die erste Begegnung zwischen Mensch und Hund sein.

Fünf Episoden von „The Dog House“ sind bislang geplant. Die Ausstrahlung soll voraussichtlich ab Sonntag, 27. Juni, wöchentlich um 14.55 Uhr erfolgen. Die Dreharbeiten starten im Mai im Tierheim Berlin.