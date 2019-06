Professor Harald Lesch stellt fest: Schon vor 2.000 Jahren gab es die sogenannte "Bagdad Batterie". (ZDF / Marcis Abele)

Schon in der Antike machten sich Erfinder und Forscher daran, nützliche Geräte für den Alltag zu entwerfen. Was dabei herauskam, ist kaum vorstellbar: Automatische Türöffner, ein Superdünger, eine antike Batterie oder eine raffinierte Flächenheizung - all das gab es schon. Nun begibt sich Professor Harald Lesch in der zweiteiligen Dokumentation „Terra X: Verlorenes Wissen“, die das ZDF nun erstmals ausstrahlt, auf die Spuren der schon lange vergessenen Innovationen.

Das „Terra X“-Team hat Forscher und Experten begleitet, die das Wissen von damals neu untersuchen, um es für den heutigen Gebrauch aufzubereiten. Denn nicht nur der Superdünger aus dem Amazonasgebiet, den die Ureinwohner damals aus recycelten Abfällen herstellten, könnte eine Lösung für die heutigen Probleme in der Landwirtschaft sein. Auch ein wirksames Mittel gegen Sonnenbrand der Maya oder ein widerstandsfähiger Baustoff der Römer wurden schon vor vielen Jahren erfunden und werden heute genauso gebraucht wie damals. Besonders interessant ist die Geschichte des Gelehrten Heron. Er erfand schon im Jahr 100 nach Christus den Heronsball, einen ersten Prototypen der Dampfmaschine - beinahe hätte es diese schon in der Antike gegeben. Harald Lesch lässt diese vergessenen Erfindungen mittels Computeranimationen im Studio wieder aufleben.

Moderator Harald Lesch begibt sich in der zweiteiligen ZDF-Dokumentation "Terra X: Verlorenes Wissen" auf die Suche nach lange vergessenen Erfindungen. (ZDF / Mārcis Ābele)

Der erste Teil „Sonnenpillen und der Superbeton der Antike“ der „Terra X“-Reihe „Verlorenes Wissen“ wird am 30. Juni ausgestrahlt, eine Woche später folgt der zweite Teil „Glastränen und die Heilsalben des Mittelalters“, zu dem außerdem ein vertiefendes Webvideo auf YouTube veröffentlicht wird.