Kapitän Burger (Sascha Hehn) kann sich Beatrice (Heide Keller) anvertrauen. (ZDF / Dirk Bartling)

Auch wenn der Winter vorbei ist und langsam der Frühling kommt, wären wohl die meisten Leute lieber an einem sonnigen Strand mit türkisblauem Meer. Die Wiederholung von „Das Traumschiff: Mauritius“ liefert jetzt zur Primetime die passenden Bilder zur Sommersehnsucht.

In dem Film von 2014 wird Kapitän Victor Burger (Sascha Hehn) mit einem unliebsamen Erlebnis aus der Vergangenheit konfrontiert: Als er vor vielen Jahren noch Kapitän eines Frachters war, wurde das Schiff von Piraten überfallen. Nun besteigt in Sonja Preiss (Gesine Cukrowski) eine Zielfahnderin des BKA die MS Deutschland. Gemeinsam mit dem Kapitän will sie den damaligen Anführer der Piraten verhaften. Überraschend taffer Stoff für „Traumschiff“-Verhältnisse, aber keine Sorge, zum Thriller gerät auch diese Episode nicht.

Auf der Reise nach Mauritius ist eine BKA-Fahnderin mit an Bord. Sonja Preiss (Gesine Cukrowski) erhofft sich einige Infos von Kapitän Burger (Sascha Hehn). (ZDF / Dirk Bartling)

Für alle „Traumschiff“-Fans mag die Wiederholung des See-Abenteuers aus dem Jahr 2014 eine willkommene Erinnerung sein, denn Sascha Hehn hängte bekanntlich die Kapitänsmütze an den Nagel. Ersetzen wird ihn künftig der Schlagerstar Florian Silbereisen.

Der Entertainer, dessen „Traumschiff“-Verpflichtung nicht ganz unumstritten war, steckt schon in den Dreharbeiten. Allerdings werden die Reisen nach Kolumbien und in die Karibik erst Ende 2019 zu sehen sein. Interimsmäßig wird das „Traumschiff“ in der Oster-Episode (Sonntag, 21. April, 20.15 Uhr) von Daniel Morgenroth als erster Offizier Martin Grimm gesteuert. Das Reiseziel heißt Sambia.