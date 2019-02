War anfangs PS4-exklusiv: Ninja Theorys Indie-Hit "Hellblade: Senua's Sacrifice". Jetzt entwickelt das Studio nur noch für Microsoft. (Ninja Theory)

Erst kürzlich hat Microsoft hochkarätige Entwickler-Studios in sein Imperium integriert, um deren Spiele exklusiv an die eigenen Plattformen zu binden - Windows und Xbox. Eingekauft wurden vor allem der preisgekrönte „Hellblade“-Macher Ninja Theory aus England und der im kalifornischen Santa Ana ansässige Rollenspiel-Spezialist Obsidian. Für Widersacher Sony ist das ein schmerzhafter Verlust, denn bisher hat auch das PlayStation-Ökosystem von den Titeln der beiden Kult-Schmieden profitiert.

Jetzt scheint es so, als würde Sony die aggressive Entwickler-Expansion des Konkurrenten bald kontern: In einem Interview mit „CNET“ hat PlayStation-Boss Shawn Layden angedeutet, dass man sich ebenfalls mit dem Gedanken trage, in nächster Zeit Studios zu akquirieren, um das Portfolio an PlayStation-only-Titeln weiter zu stärken.

Dem Interview vorausgegangen war ein Gespräch zwischen Layden und dem Magazin „Business Insider“: Hier gab Layden an, künftig mehr System-exklusive Multiplayer-Spiele veröffentlichen zu wollen. Während der aktuellen Konsolen-Generation hat Sony dieses Feld spürbar vernachlässigt, investiert wurde vor allem in starke Singleplayer-Marken wie „God of War“ oder „Horizon: Zero Dawn“. Neue Studio-Zukäufe könnten dem Hersteller dabei helfen, mehr Multiplayer-Erfahrungen wie zum Beispiel ein PlayStation-exklusives Battle-Royale-Spektakel zu veröffentlichen, ohne dabei das Feld an aufwendigen Einzelspieler-Titel zu schwächen.

Ebenfalls möglich ist allerdings, dass Sony vor allem aus strategischen Gründen Entwickler-Übernahmen erwägt: Immerhin wäre jedes an Sonys Konsolen-Familie gebundene Studio ist ein Verlust für die Konkurrenz.