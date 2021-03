Bei der Verfilmung von "Ghost of Tsushima" wird Chad Stahelski ("John Wick") für Leinwand-Action sorgen. (Sucker Punch, Sony)

Das PlayStation-exklusive Samurai-Epos „Ghost of Tsushima“ soll verfilmt werden. Das verkündete stolz Nate Fox, Creative Director von Sucker Punch Productions. „Es ist eine spannende Vorstellung, unser Spiel in ein neues Medium zu übertragen, und wir sind fasziniert von den sich bietenden Möglichkeiten“, schreibt er im PlayStation-Blog.

„Jin Sakai auf der großen Leinwand zu sehen“ sei für ihn ein Traum, der gemeinsam mit Sony Pictures Wirklichkeit wird. Der Sanzrau sei bei dem Regisseur des Films „in sehr guten Händen“, so Fox weiter. In der Tat: Chad Stahelski hat mit der „John Wick“-Trilogie moderne Kultfilme erschaffen. Die Art, wie die Kämpfe in dem Action-Gewitter mit Hauptdarsteller Keanu Reeves inszeniert wurden, lassen die Vorfreude auf die Samurai-Duelle gewaltig nach oben schnellen.

Wie nah an der Vorlage bleibt die Verfilmung?

Um was geht es in „Ghost of Tsushima“? Sollte die Filmadaption nah am Original bleiben, schreibt man das Jahr 1274. In Japan ist der Samurai-Krieger Jin Sakai, bekannt als „The Ghost“, die letzte Hoffnung für die Befreiung der Insel Tsushima aus den Klauen der mongolischen Besetzer.

Seine unkonventionelle Kampftechnik dürfte von Regisseur Chad Stahelski beeindruckend in Szene gesetzt werden, denn imposante Action-Choreografie ist seine Spezialität. Das bewies er mit „John Wick“. Und genau diese Filmreihe ist es auch, die die Arbeit an „Ghost of Tsushima“ vorerst verzögert: Priorität hat „John Wick 4“, erneut mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Gedreht werden soll ab diesem Sommer, als Kinostart ist Mai 2022 anvisiert.

„Ghost of Tsushima“ erschien im Juli letzten Jahres für PlayStation4 und konnte seitdem mehr als 6,5 Millionen Einheiten weltweit verkaufen.