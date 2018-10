Kommt mit 20 vorinstallierten Spiele-Oldies: die für Dezember angekündigte "PlayStation Classic". Unter den Games finden sich wegweisende Retro-Titel wie... (Sony)

Vor ungefähr einem Monat hat Sony seine Antwort auf Nintendos Mini-Konsolen angekündigt: Die geschrumpfte „PlayStation Classic“ soll am 3. Dezember erscheinen und mit 20 vorinstallierten 3D-Klassikern kommen. Um welche Spiele es sich dabei handelt, hat der Hersteller erst jetzt vollständig verraten.

Neben den bereits angekündigten PSOne-Rollenspielen „Final Fantasy 7“ und „Wild Arms“, der 3D-Hupferei „Jumping Flash“ und Namcos Raserei „Ridge Racer Type 4“ gehören außerdem die Shooter „Tom Clancy's Rainbow Six“ und „Syphon Filter“ zum Programm. Stealth-Fans freuen sich dagegen über den Genre-Oldie „Metal Gear Solid“, während sich Straßen-Rowdys in „Twisted Metal“ und Psygnosis' „Destruction Derby“ für reichlich Blechschäden rüsten.

... Squaresofts erstes 3D-Rollenspiel "Final Fantasy 7". Ebenfalls mit dabei... (Squaresoft)

Prügel-Fans wiederum steigen bei „Battle Arena Toshinden“ und „Tekken 3“ in den Ring, während Freunde klassischer Jump&Run-Kost mit „Rayman“ sowie „Oddworld: Abe's Oddysee“ liebäugeln. Ebenfalls für den Erfolg der ersten PlayStation mitverantwortlich war Capcoms „Resident Evil“, das hier in der „Director's Cut“-Version vorliegt. Außerdem für digitale Abenteurer geeignet ist das Japan-Rollenspiel „Revelations: Persona“, während sich Knobelspieler an „Super Puzzle Fighter 2 Turbo“, „Mr. Driller“ und „Intelligent Qube“ halten. Zusätzlich mit an Bord: die Snowboard-Simulation „Cool Boarders 2“ und das erste „Grand Theft Auto“.

Gerade in Europa haben sich bereits zahlreiche Spieler über die Auswahl beschwert: Viele der Titel richten sich vor allem an US-Gamer. Darunter zum Beispiel Psygnosis' „Destruction Derby“, das nur in den Vereinigten Staaten viele Abnehmer fand, während hiesige Racing-Fans viel lieber bei „Wipeout“ das Atom-betriebene Gaspedal durchgetreten haben. Auch die diversen Knobelspiele hätte man sich sparen können - die hatten für den internationalen Durchbruch der PlayStation-Plattform keine Relevanz.