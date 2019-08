Das erfolgreichste Spiel von Insomniac und vermutlich der Hauptgrund dafür, dass Sony den Entwickler jetzt aufgekauft hat: das PS4-exklusive "Marvel's Spider-Man". Überraschung: Glaubt man einer Andeutung des PlayStation-Chefs, könnten solche Spiele (oder Teile davon) künftig auch Plattform-übergreifend erscheinen. (Sony)

Kurz vor Beginn der Spiele-Messe Gamescom geht PlayStation-Hersteller Sony mit einer Neuigkeit hausieren, bei der vor allem der Fakt überrascht, dass es diese Nachricht nicht schon vor Jahren gab: Sony übernimmt den im kalifornischen Burbank ansässigen Traditions-Entwickler Insomniac Games.

Das seit 1994 aktive Studio ist für Hit-Marken wie „Spyro“, „Ratchet & Clank“ und die Ego-Shooter-Reihe „Resistance“ verantwortlich - allesamt Titel, die entweder anfangs PlayStation-exklusiv waren oder es noch bis heute sind. Mit „Sunset Overdrive“ entwickelte die Firma ausnahmsweise einen Xbox- und PC-exklusiven Titel für Microsoft - mit mäßigem Erfolg.

Auch das horizontal scrollende Unterwasser-Adventure „Song of the Deep“, das Facebook-Rollenspiel „Outernauts“ und der über Electronic Arts veröffentlichten Multi-Plattform-Shooter „Fuse“ verdienten gar kein bis wenig Geld. Erst seitdem Insomniac seine langjährige Exklusiv-Partnerschaft mit Sony weiter fortsetzt, ist man wieder in den schwarzen Zahlen: „Marvel's Spider-Man“ für die PS4 ist das bisher erfolgreichste Superhelden-Spiel auf Konsole. Umso logischer erscheint es da, dass Sony das Studio, das seit jeher als treuer PlayStation-Lieferant gilt, endgültig an sich bindet.

Das Ende der Exklusiv-Strategie?

Allerdings bedeutet die Übernahme nicht zwangsläufig, dass Insomniac zum reinen Haus-und-Hof-Lieferanten wird. Kurz nach der Akquisition des Studios ließ PlayStation-Boss Shawn Layden die nächste Bombe platzen: Offenbar will man die Exklusivspiel-Strategie ein wenig aufweichen, nach der von Sony-Studios produzierte Spiele nur für das aktuelle PlayStation-System erscheinen. Zumindest im Multiplayer-Bereich könnte sich das bald ändern.

Klingt zunächst komisch, weil Exklusiv-Spiele ein wesentlicher Anreiz für den Kauf einer Konsole sind. Aber tatsächlich könnte die Strategie aufgehen: Gerade bei Mehrspieler-Marken ist es wichtig, dass so viele Gamer wie möglich auf den Titel Zugriff haben. Die Beschränkung auf ein System dagegen kann schnell dazu führen, dass nicht genügend Spieler online sind, um spannende Matches zu bilden. Aus genau diesem Grund plädieren inzwischen nicht nur viele Entwickler von Multiplayer-Spielen, sondern auch Plattform-Betreiber wie Microsoft für verstärktes „Crossplay“ - also die Möglichkeit, auch mit solchen Gamern zusammen zu spielen, die das betreffende Produkt auf einer anderen Hardware betreiben.