Bei einem Investoren-Treffen im März wurde bei Sony unter anderem der aktuelle Status des Virtual-Reality-Markts behandelt. So führt die eigene, PS4-exklusive Cyber-Brille „PlayStation VR“ mit über zwei Millionen installierten Einheiten den Markt für Premium-Headsets an. Trotzdem liegt das Wachstum der Sparte merklich hinter den Erwartungen des Konzerns. Dass Sony durchaus ernsthaft an einem dauerhaften Engagement im VR-Feld interessiert ist, verdeutlicht die jüngste Veröffentlichung eines neuen „PlayStation-VR“-Modells, das unter anderem mit integrierten Kopfhörern und HDR-Unterstützung kommt.

Das dürftige Kunden-Interesse könnte unter anderem auf einen Mangel an System-exklusiven Blockbustern zurückzuführen sein: Während die PS4 als solche regelmäßig mit aufwendigen Produktionen wie „God of War“ oder „Uncharted 4“ aufwartet, müssen sich VR-Fans mit meist kurzen Spiel-Erlebnissen wie „PlayStation VR Worlds“ oder „The Inpatient“ zufriedengeben.

Der PSVR-exklusive Grusel- und Psycho-Trip "The Inpatient" gehört zu Sonys VR-Eigen-Produktionen in diesem Jahr, hat die Käufer aber eher enttäuscht zurückgelassen. (Sony / Supermassive)

Ein erklärter Feind von Exklusivspielen wiederum ist Oculus-Entwickler Matt Conte: Auf der Entwickler-Konferenz „Reboot“ im April meinte Conte, dass der VR-Markt erst allgemein wachsen müsse, bevor es sich einzelne Firmen leisten könnten, ihre Spiele durch Exklusiv-Deals an bestimmte Plattformen zu binden. Zuerst müssten attraktive Multiplattform-Entwicklungen das Ziel sein, damit der VR-Markt insgesamt Fahrt aufnehmen könne.