Sean Bean übernimmt die Hauptrolle in "The Oath". (Jeff Spicer/Getty Images)

Im Rennen der Streamingdienste wurde so manch einstiger Entertainment-Riese schnell abgehängt. Dazu gehört auch Sony. Mit „Crackle“ besitzt die Unterhaltungs-Abteilung des Konzerns zwar auch eine Online-Plattform für Serien und Filme. Die jedoch ist hauptsächlich in den USA aktiv und tat sich bislang kaum hervor. Das könnte sich nun mit der Eigenproduktion „The Oath“ändern, einer Cop-Serie, die seit März in den USA gezeigt wird und nun auch hierzulande ihre deutschsprachige Premiere feiert.

Sonys eigener Sender AXN zeigt die synchronisierte Fassung ab 29. Mai jeden Dienstag, um 21.50 Uhr - zur Premiere gibt es gleich drei Folgen nacheinander. In der prominent besetzten Produktion spielt Sean Bean den Polizisten John Hammond, der neben seiner Cop-Tätigkeit im Gang-Untergrund Verbrechen begeht. Früher selbst Anführer einer solchen Gang, will er sich nun wieder emporarbeiten, nachdem er vom FBI entdeckt und in den Knast gesteckt wurde. Der titelgebende „Eid“ steht dafür für den geschworenen Zusammenhalt der korrupten Cops, die ihre illegalen Cliquen konsequent nach außen abschirmen.

Für "Broken" erhielt Sean Bean kürzlich einen BAFTA-Award. (Jeff Spicer/Getty Images)

In einer Mischung aus Drama, Thriller und Action legen sich die mächtigen Polizei-Gangs miteinander an, während sie an der Oberfläche ihrem Alltag als Strafverfolger und Gesetzeshüter nachgehen. Ebenfalls mit dabei sind „Arrow“-Darstellerin Katrina Law und „True Blood“-Star Ryan Kwanten als Gangleader.

Geschaffen wurde die hochspannende Serie von Showrunner Joe Halpin, der selbst zwölf Jahre lang als Undercover-Polizist in Los Angeles arbeitete und den Zuschauern daher detaillierte Einblicke in die Welt der harten Polizei-Banden liefert. Ebenfalls dabei: Rapper 50Cent produziert „The Oath“.