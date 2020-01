Gemeinsam auf Endzeit-Tour: Joel und Ellie aus "The Last of Us" sind die beliebtesten PlayStation-Helden des letzten Spiele-Jahrzehnts. (Naughty Dog / Sony)

Wie Steam und andere Plattformen hat sich auch Sony an seine Nutzer gewandt, um per Umfrage auf dem eigenen Firmen-Blog herauszufinden: Was waren die besten PS3- und PS4-Spiele der letzten Dekade. Herausgekommen ist eine Liste mit 20 Titeln, von denen viele erst in jüngerer Vergangenheit erschienen sind und entsprechend noch frisch im Gamer-Gedächtnis geblieben sind.

Dennoch hat es ein älteres Spiel souverän auf Platz 1 geschafft: Naughty Dogs eindrücklich erzähltes Endzeit-Abenteuer „The Last of Us“ gehörte Mitte 2013 zu den letzten großen Spielen für die PS3, bevor die Konsole einige Monate später von der PS4 abgelöst wurde.

Das Vater-Sohn-Duo Kratos-Atreus aus "God of War" von 2018 belegt Platz 2 auf der Bestenliste. (Sony)

Die Odyssee von Ellie und Joel, die auch als Remake für die PS4 veröffentlicht wurde, konnte über elf Prozent der User-Stimmen auf sich vereinen. Gut möglich, dass der bevorstehende Release des Nachfolgers am 29. Mai das Ergebnis beeinflusst hat.

Platz 2 bis 20

Erlebt gerade durch die Ausstrahlung der "Witcher"-Netflix-Serie eine Art zweiten Frühling und hat es auf Platz 3 der wichtigsten PlayStation-Spiele des vergangenen Jahrzehnts geschafft: CD Projekts "Witcher 3: Wild Hunt" (2015). (CD Projekt)

Auf dem zweiten Platz landete mit dem letzten „God of War“ ebenfalls ein PlayStation-Exklusivspiel, Platz 3 belegt CD Projekts Mammut-Rollenspiel „The Witcher 3“, das durch die Ausstrahlung der „Witcher“-Netflix-Serie aktuell seinen zweiten Frühling feiert.

Auf Platz 4 und 5 kommen mit „GTA 5“ beziehungsweise „Red Dead Redemption 2“ zwei Rockstar-Games, gefolgt von Bethesdas Open-World-Rollenspiel „Skyrim“ (Platz 6), „Horizon: Zero Dawn“ von Guerrilla Games (Platz 7), Froms „Bloodborne“ (Platz 8) und den PS4-exklusiven Blockbustern „Uncharted 4“ von Naughty Dog (Platz 9) und „Marvel's Spider-Man“ (Platz 10). Die vollständige Liste finden Neugierige im offiziellen PlayStation-Blog.