"Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer wirkte vor laufender Kamera erst apathisch - und musste sich dann vor Schwäche festhalten. (Screenshot / ARD)

Sorge um Jan Hofer: Der „Tagesschau“-Chefsprecher sorgte am Donnerstag für Aufregung im Studio und bei den Zuschauern vor dem Bildschirm. Der sonst so souveräne Moderator wirkte plötzlich deutlich angeschlagen. Er war unkonzentriert, versprach sich mehrfach und musste sich sogar an seinem Sprecherpult festhalten, um nicht zusammenzusacken.

Die Ankündigung des Wetterberichts schaffte er gerade noch mit Mühe, doch danach wurde die Sendung völlig abrupt ohne die gewohnte Schlussmoderation abgebrochen. Vor dem Fernseher blieben die verwirrten Zuschauer in großer Sorge um den 69-Jährigen zurück. Auf Twitter überschlugen sich bereits Sekunden später wilde Spekulationen mit ersten Genesungswünsche.

Nach seinem Schwächeanfall beruhigte Jan Hofer die Zuschauer über Twitter. (NDR / Holde Schneider)

Verschleppter Infekt?

Der Sender klärte schließlich auf seiner Homepage auf: „Am Ende der Tagesschau wurde es Jan Hofer schlecht, sodass er die Schlussmoderation nicht wie geplant lesen konnte. Möglicherweise ist ein Infekt, mit dem er kürzlich zu tun hatte, noch nicht vollständig auskuriert. Zurzeit lässt er sich ärztlich untersuchen.“

Seit 2005 ist Jan Hofer Chefsprecher der "Tagesschau". (MDR / Heinrich)

Wenig später gab Hofer selbst Entwarnung: „Herzlichen Dank für die vielen guten Wünsche. Ich bin gerade im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgecheckt worden. Keinerlei Auffälligkeiten. Ich nehme an, dass ich ein Medikament nicht vertrage, dass ich seit heute wegen einer verschleppten Grippe nehmen muss“, twitterte er und fügte am gleichen Abend noch hinzu, dass er sich bereits wieder zu Hause bei seiner Familie befinde.

Seit 1985 moderiert Hofer die „Tagesschau“, 2004 wurde er Chefsprecher. Ob sich der 69-Jährige eine Auszeit zum Genesen nimmt, ist noch nicht bekannt.