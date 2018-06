Die gehörlose Anwältin Virginie meistert ihren Berufsalltag sehr selbstbestimmt. (ARTE / Chrysalide Productions)

Es ist eine Welt voller Bilder, voller Schwingungen und starker Sinneseindrücke, in der die 37-jährige Virginie lebt. Die Mutter zweier Kinder begann ihrer Berufslaufbahn als Rechtsanwältin, heute ist sie Führungskraft in einem großen Unternehmen. Und sie führt ein Privatleben mit vielen Freunden, mit denen sie gerne feiert. Was Virginies Leben anders macht und sie selbst zur „Vorzeige-Behinderten“, wie sie sich selbst scherzhaft bezeichnet: Sie ist gehörlos. Virginie hat zwar sprechen gelernt - mittlerweile beherrscht sie sowohl die Laut- als auch die Gebärdensprache -, den Klang ihrer eigenen Stimme kennt sie jedoch nicht. Die neue ARTE-Dokumentation „Die Eloquenz der Gehörlosen“ stellt eine humorvolle, optimistische Familie vor, von deren Energie man sich anstecken lassen kann.