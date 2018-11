Bei der ehemaligen Cindy aus Marzahn ist die Schminke in Pink schon lange ab. Mit Reportagen widmet sich Ilka Bessin nun gesellschaftlichen Themen. (MG RTL D)

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr: Die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland geht immer weiter auf. In Zahlen ausgedrückt, bedeutet das: Während die obersten zehn Prozent der Haushalte mehr als 51,9 Prozent des Nettovermögens zur Verfügung haben, bleibt der unteren Hälfte gerade mal nur etwas mehr als ein trauriges Prozent. Diesen gewaltigen Unterschied noch deutlicher veranschaulichen, will Ilka Bessin in einer zweiteiligen Dokumentation. Bessin, besser bekannt als Kunstfigur Cindy aus Marzahn, die sie vor zwei Jahren allerdings in den Ruhestand geschickt hat, weiß, was es bedeutet, arm zu sein.

Die 46-Jährige war vor ihrer Bühnenkarriere selbst jahrelang arbeitslos. Ungeschminkt und ohne Verkleidung in rosarotem Jogging-Tüll will sie Menschen eine Stimme geben, die sonst kein Gehör finden. Hierfür hat sie insgesamt vier Familien zu einem ungewöhnlichen Experiment geladen. Arm und Reich sollen ihre Lebensumstände zumindest vorübergehend tauschen. So wolle sie bedenkliche soziale Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft wenigstens in einem kleinen Kreise entgegentreten, wie Bessin meint.

Familie Rottkirchen aus Köln wird erleben, wie es sich anfühlt, Tausende von Euro zur freien Verfügung zu haben. (MG RTL D)

In der ersten Episode der Dokumentation (Teil zwei folgt am Dienstag, 4. Dezember, 20.15 Uhr, RTL) sind es die Familien Rottkirchen aus Köln und die Hilses aus Uffing im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in Bayern, die sich auf Bessins "Arm Reich Experiment einlassen. Familie Rottkirchen lebt mit insgesamt sechs Personen auf 70 Quadratmetern zur Miete. Obwohl Mutter Daniela fünfmal die Woche als Reinigungskraft nebenher arbeitet, reicht ein Einkommen kaum zum Überleben. Die Hilses hingegen haben nach Abzug aller Kosten mehr als 2.300 Euro zur Verfügung - und das pro Woche.

Die Fragen, die Bessin unter anderem stellt, lauten: Schafft es Familie „Reich“ auf der einen Seite, eine Woche lang so zu haushalten, dass sie überhaupt jeden Tag satt werden? Und kann Familie „Arm“ es überhaupt übers Herz bringen, so viel Geld für Extra-Kleidung und andere Luxusgüter auszugeben? Die Familien beantworten diese selbst. Bessin begrüßt alle Familien im Anschluss zu einem gemeinsamen Austausch in Rahmen einer Talkrunde. Unterlegt mit Ausschnitten aus der Doku, werden sie gemeinsam die Erlebnisse reflektieren.

Familie Hilse aus Bayern muss lernen, urplötzlich auf sehr kleinem Fuße zu leben. (MG RTL D)

Im Anschluss an das Tausch-Experiment bleibt Bessin die Haupftfigur im Programm von RTL. Ab 22.15 Uhr wiederholt der Kölner Sender die dreiteilige Reihe „Zahltag! Ein Koffer voller Chancen“. Darin will die ehemalige Cindy drei Familien „den Sprung aus der Sozialhilfefalle“ ermöglichen. Die Familien bekommen ihren kompletten Hartz-IV-Jahressatz in Höhe von 33.000 Euro auf einen Schlag ausbezahlt. Sie sollen ihn als Starthilfe in ein besseres Leben nutzen. Neben Bessin begleiten Heinz Buschkowsky, Ex-Bürgermeister von Berlin-Neukölln, sowie der Gründungsexperte Felix Thönnessen das Sozialexperiment.