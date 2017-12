Spekulationen im Internet

SpaceX-Raketenstart führt zu Ufo-Alarm in Los Angeles

Aufregung an der US-Westküste: Am Freitag blitzte ein helles Objekt im Nachthimmel über der US-Metropole Los Angeles auf und zog eine spektakuläre Rauchwolke hinter sich her.