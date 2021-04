Ein Sommer in Antwerpen - So. 25.04. - ZDF: 20.15 Uhr Ein Sommer in Antwerpen

Späte Suche nach einer Jugendfreundin

Hans Czerny

Im neuen „Herzkino“-Film aus der ZDF-„Sommer“-Reihe will die Modedesignerin Caro (Maike Johanna Reuter) in Antwerpen die Jugendfreundin ihrer Großmutter Magda (Nicole Heesters) besuchen. Die alte Dame floh einst in der Nazizeit mit ihren Eltern. Doch dann öffnet nur ein junger Mann die Tür.