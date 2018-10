Im Finale von "X Factor" haben Jury und Zuschauer die Qual der Wahl. Wird der 23-jährige Jan Marten am Schluss als Sieger dastehen? Coach Sido würde es sicher freuen. (Sky / UFA)

Was haben Leona Lewis, Olly Murs und One Direction gemeinsam? Sie alle haben die Castingshow „X Factor“ gewonnen und im Anschluss eine Weltkarriere hingelegt. Auf eine ähnliche Entwicklung hoffen sicher auch die vier Kandidaten, die am Freitag, 19. Oktober, im Finale des deutschen Ablegers um den Sieg kämpfen. Dem Gewinner der Finalshow, die live aus den MMC Studios in Köln übertragen wird, winkt nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch ein Plattenvertrag mit Sony Music.

Bis ins Finale haben es zwei Solokünstler und zwei Bands geschafft. Die 28-jährige Shila ist eigentlich gelernte Tätowiererin, doch auch mit ihrer Stimme konnte die Flensburgerin überzeugen. Jan-Marten ist eigentlich im Duo mit seinem Freund gestartet. Als dieser von der Jury rausgewählt wurde, macht der 23-Jährige alleine weiter und zog mithilfe seines Coaches Sido ins Finale ein.

Kann die gelernte Tätowiererin Shila überzeugen? (Sky / UFA)

Auch zwei Bands leben ihn noch, den Traum vom Gewinn der Castingshow. Der Stil der Münchener Gruppe Wait Of The World charakterisiert sich vor allem durch die außergewöhnliche Stimme ihres Sängers Ben. Fünf Jahre nachdem die Münchener ihr Projekt starteten, soll nun die Krönung folgen. Das Finalquartett wird von der Combo EES & The Yes-Ja komplettiert, die sich in einem Genremix aus Afro-Pop, Reggae, HipHop und House bewegt. Bühnenerfahrung hat die Band um Frontmann Eric Snell schon reichlich gesammelt, in Afrika konnte die Band sogar schon einige Preise gewinnen. Mentorin Jennifer Weist, die beide Gruppen unter ihren Fittichen hat, sagt: „Eigentlich wollte ich ja meine drei Bands im Finale haben. Aber zwei sind auch nicht schlecht. Ich freue mich und hoffe, dass eine Band jetzt auch den Titel holt“.

Wer letztlich die Show gewinnt, liegt auch in den Händen der Zuschauer, die per Telefon oder SMS über den Sieger abstimmen können. Übertragen wird das „X Factor“ Finale am Freitag, 19. Oktober, ab 20.15 Uhr, exklusiv auf Sky 1 und ist auch über Sky Ticket oder On Demand verfügbar. Die vier Singles der Finalisten sind überdies am Sendungstag ab 20.15 Uhr in zahlreichen Streaming-Portalen erhältlich, unter anderem bei Spotify und Rhapsody/Napster.