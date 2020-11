Faszinierende Doku über eine extremen Reise: Im September 2019 macht sich der deutsche Eisbrecher "Polarstern" auf den Weg und driftet eingefroren für ein Jahr durch die Eiswüste nahe des Nordpols. Die Forscher an Bord wollen den Klimawandel verstehen. (NDR / rbb / AWI / Esther Horvath)

Über ein Jahr war der deutsche Eisbrecher „Polarstern“ unterwegs zum Nordpol, gerade ist die Mission zu Ende gegangen. An Bord befanden sich die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihrer Generation. Sie sammelten Daten über den Ozean, das Eis, die Atmosphäre und das Leben. Die wichtigste Aufgabe der Expedition war jedoch, den Klimawandel besser zu verstehen. Auch wenn die Auswertung der Daten noch dauern wird: Der 90-minütige Dokumentarfilm von Philipp Grieß („Mythos Tahiti - Bougainvilles Weltreise“) vermittelt unter dem Titel „Expedition Arktis“ in edlen, ruhigen Bildern aus dem Eisschrank der Erde einen faszinierenden Eindruck dieser fremden, sterbenden Welt.

Im September 2019 machte sich die „Polarstern“ auf den Weg zum Nordpol. Dort erlebten Crew und Wissenschaftler die Polarnacht - das Schiff ließ sich für ein Jahr im Eis festfrieren. Der Film erzählt nicht nur von wissenschaftlichen Herkulesaufgaben, sondern auch von der besonderen Situation dieser Gruppe von Menschen, die sich für lange Zeit getrennt von ihren Lieben in ewiger Dunkelheit und drastischer Kälte mit einer völlig fremden Umgebung arrangieren mussten. Der Dokumentarfilm läuft im Rahmen der ARD-Themenwoche „#Wie leben“, die von 15. bis 21. November unter den Eindrücken der Corona-Pandemie von einer aus den Angeln gehobenen Welt berichtet und Möglichkeiten aufzeigen will, wie der Mensch mit neuen Ideen wieder in die richtige Spur geraten kann.