Der Traum vieler Fans wird wahr: Die drei Musiker Mike Rutherford (links), Phil Collins (Mitte) und Tony Banks gehen wieder gemeinsam als Genesis auf Tour durch UK und Irland. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 6. März. (Samir Hussein/Getty Images)

Die drei alten Herren wollen es noch einmal wissen: Genesis hat in einer BBC-Radiosendung persönlich eine neue Tour „The Last Domino?“ durch England und Irland im November angekündigt, die erste seit 13 Jahren für Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks. Unterstützt werden sie wie gewohnt von Gitarrist Daryl Stuermer und, zum ersten Mal, Phil Collins' Sohn Nic, der für seinen Vater die Trommeln schlagen wird. Schließlich hatte der schon längst seinen Ruhestand angekündigt, diesen aber schon 2017 wieder aufgekündigt. Zusammen mit seinem Sohn ging er auf weltweite „Not Dead Yet, Live“-Tour, wobei er die Konzerte weitgehend im Sitzen geben musste. Der Vorverkauf für die insgesamt zehn Konzerte der Genesis-Tour beginnt am Freitag, 6. März, 9 Uhr.

Die drei Musiker hatten die Gerüchte um ihre Reunion selbst angeheizt. Bei einem Gastauftritt von Rutherford beim letztjährigen Berlin-Konzert von Phil Collins hatte dieser erklärt: „Wir sind immer noch gute Freunde. Man weiß nie.“ Erst am Dienstag hatte die Band auf Instagram unter einem Foto von 1981 einen alten Song zitiert: „But he waits everyday now. And he's just waiting for something to show.“ Jetzt scheint das Warten vieler Fans endlich ein Ende zu haben.