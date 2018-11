Es passiert wirklich: Die Spice Girls (hier bei einem gemeinsamen Auftritt im Jahr 2012) gehen wieder auf Tour! Von links: Mel B, Geri Horner, Emma Bunton und Mel C. Eine fehlt ... (Stuart Wilson / Getty Images)

Nach vielen Spekulationen und Andeutungen passiert es wirklich: Die Spice Girls kehren (wieder einmal) auf die Bühne zurück. Die legendäre Girlband (60 Millionen verkaufte Tonträger) machte ihre Reunion offiziell, indem sie via Twitter eine Comeback-Tour für 2019 mit zunächst sechs Terminen in Großbritannien ankündigte. Die Konzertreihe startet am 1. Juni in Manchester und endet am 15. Juni in London.

Kleiner Wermutstropfen: Victoria Beckham (44), die sich weiter auf ihre Arbeit als Modedesignerin fokussieren möchte, wird bei der Rückkehr der Spice Girls nicht mit von der Partie sein. Dafür darf sich das Publikum bei der anstehenden Mini-Tour aber auf einen „very special guest“ freuen: Jess Glynne (29), derzeit eine der angesagtesten britischen Pop-Sängerinnen, wird Mel B (43), Mel C (44), Geri Horner (46) und Emma Bunton (42) auf ihrer Konzertreise durch UK begleiten.

Sie stand mit den Spice Girls zuletzt 2012 auf der Bühne: Victoria Beckham wird bei der Comeback-Tour nicht mit dabei sein. (Pascal Le Segretain / Getty Images)

Es ist indes nicht das erste Comeback der Spice Girls. 2007, 2012 und 2016 war es jeweils schon zu kurzen Wiedervereinigungen gekommen. Das letzte Album der Band erschien im Jahr 2000 („Forever“).