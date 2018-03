Die Spice Girls in einem der (laut Tele 5) "schlechtesten Filme aller Zeiten", von links: Sporty Spice (Melanie Chisholm), Posh Spice (Victoria Beckham), Scary Spice (Melanie Brown), Baby Spice (Emma Bunton) und Ginger Spice (Geri Halliwell). (NBC / Tele 5)

Wahrscheinlich würden die Spice Girls das Ganze rückblickend unter „Jugendsünden“ abheften. Und noch wahrscheinlicher wäre es ihnen lieb, wenn sich über ihren erfolglosen Kino-Ausflug aus dem Jahre 1997 der Mantel des Vergessens legen würde. Aber die Satiriker Oliver Kalkofe und Peter Rütten haben eben ein filmisches Elefantengedächtnis. Und als Tele-5-Mitarbeiter haben sie Zugriff auf die „Müllkippe der Filmgeschichte“, wie sie das Senderarchiv fröhlich umschreiben.

So kommt es, dass „Spiceworld - Der Film“ am Freitag, 06.04., 20.15 Uhr, eine neue Runde aus der beliebten „SchleFaz“-Reihe eröffnet. Eine Ehre ist das freilich nur bedingt: „SchleFaz“ steht für „Die schlechtesten Filme aller Zeiten“. Als einen solchen haben Kalkofe und Rütten die britische Komödie auserkoren, in denen sich die Spice Girls auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs selbst spielen durften. Mit überschaubarem Erfolg und verheerendem Kritiker-Echo.

Treffsichere Britpop-Amazonen (von links): Baby Spice Emma (Emma Bunton), Posh Spice Victoria (Victoria Beckham) und Sporty Spice Mel C (Melanie Chisholm). (NBC / Tele 5)

Für alle, die nicht warten wollen, „ob sich die Spice Girls Posh, Ginger, Sporty, Scary und Baby entscheiden, noch vor der Menopause die Riesen-Kohle einzusacken“, habe man „die Fab Five mit ihrem sinnfreien Selbstvermarktungs-Video 'Spiceworld - Der Film' vorzeitig aus dem Ruhestand“ zurückgeholt, heißt es in einer Programmankündigung der beiden Kuratoren der Reihe.

Weitere „SchleFaz“-Perlen der neuen Sendestaffel sind „Der Polyp - Die Bestie mit den Todesarmen“ (13.04.), „Herkules“ (20.04.) und „Argoman - Der phantastische Supermann“ (27.04.), jeweils freitags, 20.15 Uhr.