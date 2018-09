Der mehrfache Weltfußballer Cristiano Ronaldo (Jorge Silva/Reuters)

Hat der Fußballstar Cristiano Ronaldo die US-Amerikanerin Kathryn Mayorga in einem Hotel in Las Vegas vergewaltigt? Diese Anschuldigungen erhebt die Frau laut einem Bericht in der aktuellen Ausgabe des "Spiegel". Das Magazin berichtete bereits 2017 über die Vorwürfe. Jetzt verklagt die Frau den Sportler, so der Bericht.

Ronaldo streite die Vergewaltigung ab. Er habe ihr 375.000 Dollar gezahlt, damit sie nicht über den Vorfall spricht. Dieses Abkommen wird nun offensichtlich in einer Zivilklage im Staat Nevada in Frage gestellt. Die Klage stütze sich außerdem auf ein Dokument, in dem Ronaldo mit den Worten zitiert wird: "Sie hat mehrfach Nein und Stopp gesagt."

Die Berliner Kanzlei Schertz Bergmann veröffentlichte daraufhin eine Stellungnahme, in der sie die Berichterstattung als "rechtswidrig" bezeichnet. "Sie verletzt die Persönlichkeitsrechte unseres Mandanten Cristiano Ronaldo in besonders schwerwiegender Weise." (hee)