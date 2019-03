Im Dezember 2018 offenbarte das Magazin "Der Spiegel" einen der größten Manipulationsskandale im deutschen Journalismus. Der Autor und Redakteur Claas Relotius hatte über Jahre Reportagen vollständig oder in Teilen erfunden. Nun wird seine Geschichte verfilmt. (Thomas Lohnes/Getty Images)

Es ist zweifelsfrei einer der größten Medienskandale der vergangenen Jahre: Claas Relotius, langjähriger Mitarbeiter des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ und vielfach preisgekrönt für seine Reportagen, wurde im Dezember 2018 überführt, vermeintliche Tatsachenbeschreibungen in einer Vielzahl an Artikeln teilweise oder vollständig erfunden zu haben.

Enttarnt wurde er unter anderem von Juan Moreno, selbst erfahrener Journalist und Mitarbeiter des traditionsreichen Magazins. Sein Buch „Tausend Zeilen Lüge. Das System Relotius und der deutsche Journalismus“ schlüsselt den lange unbemerkten Fälschungsskandal auf. Jetzt sicherte sich der Produzent Sebastian Werninger von UFA Fiction die Filmrechte an dem Buch, das im Herbst dieses Jahres erscheinen wird.

Auf die Spur gekommen war Moreno seinem Kollegen, als sie gemeinsam an der Reportage „Jaegers Grenze: Bürgerwehr gegen Flüchtlinge“ arbeiteten. Als er auf Unstimmigkeiten im Text Relotius' stieß, begann Moreno auf eigene Faust nachzuforschen. Damit stieß er Untersuchungen an, die in einen der größten Manipulationsskandale des deutschen Journalismus mündeten,