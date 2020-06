Outbreak - Lautlose Killer - Di. 16.06. - kabel eins: 20.15 Uhr „Outbreak - Lautlose Killer“

Spiel mit menschlichen Urängsten

Jasmin Herzog

Kabel eins wiederholt einen Epidemie-Thriller mit Dustin Hoffman aus dem Jahr 1995. In Zeiten, an denen an eine Corona-Krise oder Vergleichbares noch nicht zu denken war, thematisierte der Film bereits ein erschreckendes Viren-Szenario.