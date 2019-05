"Game of Thrones"-Schöpfer George R. R. Martin arbeitet offenbar an einem Spiel von From Software. (Igor Russak/NurPhoto via Getty Images)

Zwar ist längst nicht jeder mit dem Finale von „Game of Thrones“ zufrieden, aber ohne Frage gehört die HBO-Serie zu den größten Fernseh-Spektakeln unserer Zeit. Maßgeblich dafür verantwortlich ist der US-Autor George R. R. Martin, der mit seiner Buch-Reihe „Das Lied von Eis und Feuer“ in großen Teilen die Romanvorlage geliefert hat. Obwohl Martin seit geschlagenen acht Jahren den siebten Band der Buchreihe in der Mache hat, arbeitet er noch an anderen Projekten - auch im Games-Bereich. Offenbar ist der 70-Jährige sogar an der Entstehung eines neuen Spiels von „Dark Souls“-Macher From Software beteiligt.

Schon im März hießt es, dass der Schriftsteller zu den führenden Autoren hinter einem From-Spiel gehöre, mit dem sich der Entwickler erstmals auf Open-World-Terrain begeben wolle. Angeblich soll der Spieler dabei mehrere verschiedene Königseiche bereisen, um deren Fürsten zu bezwingen und sich dadurch ihre Kräfte anzueignen. Tatsächlich würde eine derartige Geschichte zum auf epische Intrigen-Dramen spezialisierten Martin passen. Der wiederum erscheint als die perfekte Autoren-Besetzung, weil er Froms Hang zu besonders harten und erbarmungslosen Stoffen teilt. Immerhin ist auch Martin dafür bekannt, seine Roman-Figuren mit wachsender Begeisterung zu meucheln, damit sich der Leser nie ganz in Sicherheit wägen kann.

Das letzte Spiel von From entstand in Zusammenarbeit mit Activision, für den nächsten Titel arbeitet man angeblich wieder mit Bandai Namco zusammen - und "Game of Thrones"-Vorlagen-Autor George R. R. Martin. (From Software / Activision)

Zwar wurden die Gerüchte um die Zusammenarbeit von From und Martin bisher nicht bestätigt, aber jetzt liefert ein Bericht von der Gaming-Plattform Gematsu.com neuen Zündstoff: Angeblich soll sich das Spiele-Projekt schon seit drei Jahren in Entwicklung befinden, über Bandai Namco erscheinen und bei der E3-Messe nächsten Monat offiziell angekündigt werden. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Mitarbeit Martins nicht als schlechtes Omen für die Fertigstellung des Titels entpuppt.

Zuletzt hat das japanische Rollenspiel- und Adventure-Studio mit US-Publisher Activision zusammengearbeitet, um das im feudalen Japan angesiedelte „Sekiro: Shadows die twice“ auf den Weg zu bringen.