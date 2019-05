Sind Bestandteil von Electronic Arts' Access-Programm und für Abonnenten schon vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin verfügbar: aktuelle Spiele-Hits wie "Anthem". (Electronic Arts / Bioware)

Abo-Dienste nach dem Beispiel von „Netflix“ & Co. werden auch in der Games-Welt immer wichtiger: Damit sind allerdings nicht nur verspielte Streaming-Plattformen wie Google Stadia, Apple Arcade oder Microsoft xCloud gemeint - auch Angebote wie Microsofts Xbox-„Game Pass“ sind Teil der wachsenden Service-Orientierung. Hier werden die Spiele nicht in Echtzeit über das Internet gestreamt, sondern klassisch auf Festplatte installiert - nutzbar sind sie allerdings nur so lange, wie der Nutzer das jeweilige Angebot mietet und dadurch eine (zumindest zeitweilige) Lizenz für die Nutzung der enthaltenen Spiele erwirbt.

Zu den erfolgreicheren Abo-Programmen für Games gehört „EA Access“ von Electronic Arts, auf dem PC bekannt als „Origin Access“ - benannt nach EAs eigener, an Windows gekoppelter Vertriebs-Plattform „Origin“. „EA Access“ war bisher auf Microsofts Xbox One beschränkt, doch noch in diesem Juli soll das Programm auf Sonys PS4-Konsole ausgeweitet werden. Damit bekommen PlayStation-Spieler für vier Euro monatlich oder 25 Euro im Jahr Zugriff auf eine stattliche Auswahl von EA-Spielen. Außerdem können ausgewählte Titel bereits vor der Veröffentlichung für mehrere Stunden angetestet werden und es gibt einen immerhin zehnprozentigen Rabatt auf den digitalen Kauf von Spielen des Herstellers.