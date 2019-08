Die Minister Andreas Scheuer und Dorothee Bär hatten schlechte Nachrichten für die Games-Branche. (Franziska Krug/Getty Images for Quinke Networks)

Bereits vor einigen Wochen deutete sich etwas an, das in der deutschen Games-Branche mehr als nur Bauchgrummeln auslöste: 2020 sollen offenbar keine staatlichen Fördergelder mehr für die Entwicklung von Video- und Computerspielen made in Germany fließen. Eine niederschmetternde und überraschende Nachricht, weil die Regierung im Jahr 2019 noch 50 Millionen Euro locker gemacht hat: Eine Summe, die zwar nach wie vor nur einen Bruchteil dessen darstellt, was jedes Jahr für die Filmförderung ausgeben wird - aber immerhin eine stärkende Finanzspritze für den Entwicklungsstandort Deutschland.

Bei der Eröffnung der Gamescom sorgten die für Digitales zuständigen Bundespolitiker Andreas Scheuer und Dorothee Bär (beide CSU) nun für lange Gesichter. Sie hätten zwar eigenen Angaben zufolge „wie ein Löwe für die Förderung gefightet“, aber leider keine guten Nachrichten für die Branche: Man könne vorerst keine weitere Förderung durch den Bund zusagen.

Sind ohne Fördergelder kaum stemmbar: Produktionen wie der Taktik-Western "Desperados 3" aus dem Münchener Studio Mimimi. (Mimimi / THQ Nordic)

Stimmungskiller bei der Eröffnung de Gamescom

Als Begründung führte Verkehrsminister Scheuer neben den Sparmaßnahmen des Finanzministeriums unter anderem an, dass er den Haushalt schließlich nicht alleine aufstelle - auch andere in der Bundesregierung müssten erstmal ihren Teil zum „Gelingen“ der Millionen-Subventionen beitragen. Im September dürfte final darüber entschieden werden, ob im weiteren parlamentarischen Verfahren noch Gelder eingeplant werden oder nicht.

Laut Branchenverband Game ist allein die Planungsunsicherheit für Spielentwickler schon ein gewaltiges Problem. „Startups laufen jetzt mit Ansage in ein hohes Insolvenzrisiko“, schrieb Carsten Fichtelmann, Chef von Daedalic Entertainment, bereits im Juni 2019 auf Facebook. Und auch von Ubisoft, das den Standort Deutschland ausbauen will, hagelte es Kritik: „Deutschland bietet im Vergleich mit anderen Standorten nicht wenig, sondern im Prinzip nichts. Es gab klare Versprechen und Erwartungen wurden geschürt“, sagte Benedikt Grindel von Ubisoft Blue Byte in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“.

Die Beteuerungen von Scheuer und Bär, „sich weiterhin stark dafür einzusetzen, dass die Förderung auch langfristig fortgeführt wird“, und dafür Sorge zu tragen, „dass Gaming auch als innovativer Wirtschaftszweig und deutsches Kulturgut noch weiter etabliert wird“, sind da nur ein schwacher Trost für eine bangende Branche.