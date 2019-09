Spiele-Konsolen und Internet sind Klima-Sünder, darum bewerben Sony und Microsoft ihr Next-Gen-Konsolen mit mehr Klima-Freundlichkeit. (2019 Getty Images/Peter Summers)

Greta Thunbergs Ruf nach mehr Umweltschutz, Nachhaltigkeit und einem verringerten CO2-Ausstoß erreicht auch die Games-Branche. Die beiden Hardware-Hersteller Sony und Microsoft kündigten an, bei den Nachfolge-Konsolen zu PS4 beziehungsweise Xbox One auf mehr Klima-Neutralität achten zu wollen - und das soll nicht nur für die Herstellung, sondern offenbar auch den Betrieb der Geräte gelten.

Sony zum Beispiel bewirbt für die mutmaßliche PlayStation5 eine spürbar geringere Stromabnahme als bei der PS4, vor allem im Ruhezustand hätte das Gerät einen wesentlich geringeren Energie-Hunger, so Jim Ryan, Chef von Sony Interactive Entertainment. Bei einer Million User würde dabei so viel Strom eingespart werden, wie normalerweise 1.000 US-Haushalte während der gleichen Zeit verbrauchen.

Die Streik-Bewegung "Fridays for Future" zwingt Politiker und auch Konzernen immer stärker zum Handeln, wenn es um den Klimaschutz geht. (2019 Getty Images/Maja Hitij)

Ebenso wie Sony, Ubisoft, Twitch, Google und 16 andere Spiele-Firmen gehört auch Xbox-Hersteller Microsoft zur Umwelt-Initiative „Playing for the Planet“, die gemeinsam bis 2030 30 Millionen Tonnen CO2 einsparen wollen. Darüber hinaus arbeitet Microsoft an einer komplett Klima-neutralen Spielkonsole. Wie das genau funktioniert, hat das Unternehmen nicht verraten, außerdem soll dieses spezielle „Xbox Zero“-Modell vorerst auf eine Stückzahl von 825.000 Stück limitiert sein. Darüber hinaus will Microsoft für sein Sandbox-Spiel „Minecraft“ ein Add-On namens „Built the better World“ vermarkten: Das wiederum soll Spielern vermitteln, wie sie persönlich zum Klimaschutz beitragen können.