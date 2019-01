Hat gut lachen: Mit Epics Multiplayer-Hit "Fortnite" hat Youtube- und Twitch-Star Tyler Blevins - besser bekannt als Ninja – allein im Jahr 2018 zehn Millionen Dollar verdient. (Robert Reiners/Getty Image)

Wie reich sind eigentlich Gaming-Youtuber und -Streamer? „Fortnite“-Profi Tyler Blevins alias „Ninja“ legt die Karten nun auf dem Tisch: Laut eigener Angabe hat der prominente Zocker im vergangenen Jahr knapp zehn Millionen US-Dollar erwirtschaftet - das entspricht etwa 8,67 Millionen Euro. Eine gigantische Summe, die sich überwiegend aus Blevins' Youtube- und Twitch-Kanälen speist: Immerhin verbucht sein Youtube-Kanal 20 Millionen Abonnenten, die seine Videos täglich rund 2,5 Millionen Mal klicken. Auf Twitch sieht es ähnlich gut aus: Hier kommt Ninja auf ein Gefolge von 13 Millionen Abonnenten, circa 40.000 davon zahlen sogar für die Inhalte ihres Gamer-Idols.

Während sich rund 70 Prozent aus Blevins' Einnahmen aus den entsprechenden Werbe-Erträgen und Abo-Einnahmen generieren, kommen 30 Prozent seiner Gewinne aus Sponsoring-Verträgen. So wirbt Ninja zum Beispiel für Red Bull, Samsung und Uber Eats. Obwohl Blevins und seine Frau bei klugem Kapital-Management für ihr ganzes Leben ausgesorgt haben dürften, könnte das vergangene das zugleich erfolgreichstes Jahr des Profi-Gamers bleiben: Blevins' märchenhafter Erfolg geht Hand in Hand mit dem aktuellen „Fornite“-Hype. Sollte der wieder abflauen, dürften auch die Einnahmen des Gamers wieder zurückgehen. Es sei denn, er findet rechtzeitig ein ähnlich prominentes Hype-Steckenpferd.

Noch ein Meilenstein

Wie gut Ninja in dem ist, was er tut, untermauern weitere Zahlen: Als erstem Spieler überhaupt gelangen ihm in Epics Battle-Royale-Shooter 5.000 Siege. Dazu nahm er bislang an mehr als 13.500 „Fortnite“-Matches teil und schickte dabei über 95.000 Konkurrenten ins virtuelle Jenseits. Seine Skills vertieft er fortlaufend: Eigenen Angaben zufolge verbringt Ninja jeden Tag in etwa zwölf Stunden mit dem Streamen. Die Hälfte dieser Zeit fließt in „Fortnite“.