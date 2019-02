100 Millionen Dollar Preisgeld für die Turnier-Saison 2019: "Fortnite" hebt ab in Profisport-Regionen. (Epic Games / People Can Fly)

Unglaubliche 100 Millionen Dollar will „Fortnite“-Hersteller Epic noch dieses Jahr in Preisgelder für seinen Battle-Royale-Hit stecken - und stattliche 30 Millionen davon entfallen bereits auf die „Fortnite World Cup Finals“, die vom 26. bis 28. Juli in New York stattfinden. Der Sieger des Wettbewerbs geht mit drei Millionen US-Dollar nach Hause - aber lukrativ ist der Wettbewerb auch für alle anderen Teilnehmer: Wer es nur schafft, an den Austragungen teilzunehmen, kassiert bereits 50.000 Dollar.

Wer sich im Registrierungzeitraum vom 8. April bis zum 16. Juni qualifizieren will, muss mindestens das 13 Lebensjahr erreicht haben. Für Solo-Spieler gibt es 100, für Zweispieler-Teams 50 Start-Plätze.

Aber keine Sorge: Wer die Qualifikation verpasst, kann noch seine Chance bekommen. Denn bis Ende des Jahres will Betreiber Epic jede Woche weitere Turniere veranstalten. Und auch hier können sich die Prämien sehen lassen: Eine Million Dollar pro Veranstaltung sichern den Top-Gladiatoren ein dickes Auskommen.