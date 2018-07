Auf Mobile-Games spezialisierte Entwickler gehören zu den erfolgreichsten deutschen Spiele-Unternehmen. So wurde das erfolgreiche "Townsmen"-Studio HandyGames aus Giebelstadt erst kürzlich von THQ Nordic übernommen. Kein Wunder: Einer GfK-Studie zufolge sind Smartphones hierzulande die beliebtesten Abspielgeräte für Games - noch vor dem PC. (HandyGames)

Wenn es um den Games-Konsum in Deutschland geht, denkt man zuallererst an den PC: Während sich Windows-Systeme als Spieleplattform weltweit auf dem Rückzug befinden, gehört Deutschland zu den wenigen Nationen, in denen sie noch immer den Spitzenplatz belegen. Oder zumindest war das bisher so.

Einer neuen Studie vom Marktforschungs-Experten GfK und dem Branchen-Verband GAME zufolge rutschte der PC im vergangenen Jahr vom ersten auf den zweiten Platz ab - mit 17,3 Millionen aktiven Spielern. Den neuen Spitzenplatz belegen neuerdings Smartphones, die vergangenes Jahr auf etwa 18,2 Millionen Gamer gekommen sind. Rang 3 haben mit circa 16 Millionen Spielern die Videospielkonsolen inne, Tablets wiederum liegen mit 11,5 Millionen auf einem deutlich abgeschlagenen vierten Platz.

Die zugrundeliegende Studie basiert auf Hochrechnungen, für die 25.000 Personen befragt wurden. Ebenfalls bemerkenswert war dabei die deutlich gestiegene Nutzungszahl von mobilen Free-to-Play-Apps: Nur noch 16 Millionen Euro des Mobile-Marktes mit Games entfielen 2017 auf Premium-Produkte, also gekaufte Apps. Wesentlich höher war der Umsatz mit den in Freemium-Apps gekauften virtuellen Gütern - er betrug stolze 295 Millionen Euro.