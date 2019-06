Angebote aus der Cloud nach Netflix-Vorbild könnten den Spiele-Markt transformieren wie sie es zuvor mit der Film- und Fernseh-Landschaft getan haben. Glaubt man allerdings einer aktuellen Marktanalyse, haben die Europäer und besonders Deutschen kaum Interesse an Spiele-Streaming. (Google)

Immer und überall spielen - und das ohne jede Qualitätseinbußen: Das versprechen Steaming-Anbieter wie Google Stadia, eine ausreichend schnelle Internet-Leitung natürlich vorausgesetzt. Trotzdem scheinen sich zumindest in Europa nicht all zu viele Kunden für dieses Konzept zu erwärmen - behauptet zumindest eine „GameTrack“-Umfrage des britischen Marktforschungsunternehmens Ipsos MORI unter Gamern aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Spanien. Unter den Befragten haben satte 70 Prozent angegeben, keine Streaming-Dienste für Games nutzen zu wollen - dagegen haben nur 15 Prozent echtes Interesse an Cloud-Gaming angemeldet.

Die übrigen Spieler hatten dazu entweder gar keine Meinung (zwölf Prozent) oder nutzen bereits einen ähnlichen Dienst (drei Prozent). In Deutschland war das Interesse an Streaming-Lösungen besonders niedrig: Hier schielen nur zehn Prozent der Zielgruppe auf die neue Technologie. Das größte Interesse wiederum meldeten britische Spieler an - dort lag der Zuspruch für Streaming bei 23 Prozent. Gut möglich allerdings, dass das niedrige Interesse Hand in Hand geht mit dem Zustand des jeweiligen Breitband-Ausbaus. Gerade in Deutschland ist zuverlässiges und schnelles Netz noch immer Mangelware.