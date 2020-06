Skandalfilm zur 30-Jahr-Feier der Deutschen Einheit: "Kranke Geschäfte" thematisiert Ende September 2020 bei ARTE und ZDF die wenig bekannte Geschäftspraxis, dass westdeutsche Pharmafirmen über fast 30 Jahre neue Medikamente an DDR-Bürgern testen ließen. Es spielen, von links: Corinna Harfouch, Florian Stetter, Felicitas Woll und Lena Urzendowsky. (ZDF/arte, Dusan Martincek)

„Kranke Geschäfte“ heißt ein historischer Thriller, den ARTE als Vorpremiere am Freitag, 25.09., um 20.15 Uhr zeigt. Wenige Tage später, am Montag, 28.09., 20.15 Uhr, läuft der Streifen mit Stars wie Corinna Harfouch, Felicitas Woll und Florian Stetter dann beim koproduzierenden ZDF. Er spielt in den 80-ern und thematisiert das systematische Geschäftsmodell, in dem rund 50.000 DDR-Bürger zwischen 1962 und 1990 zu Testpersonen für neue, in der BRD entwickelte Medikamente wurden - gegen Devisen, die von westdeutscher Seite in die maroden DDR-Kassen flossen. Viele Probanden wussten nicht, dass sie Teil dieser Studien waren. „In West-Deutschland“, so Produzentin Franziska An der Gassen, „waren gerade nach der Contagan-Äffare nur noch schwer Testpersonen für neue Medikamente zu finden. Andererseits wusste man wegen Contagan eben auch, wie wichtig solche Tests waren.“ Gerade in den 80er-Jahren, als die DDR zunehmend in finanzielle Nöte geriet, fand ein Großteil der insgesamt etwa 900 Testreihen statt. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtete bereits darüber, auch ein Handlungsstrang der Amazon-Serie „Deutschland '89“ thematisierte den deutsch-deutschen Deal.

„Kranke Geschäfte“ ist der letzte Film des erfolgreichen Schweizer Regisseurs Urs Egger. Er konnte das Werk aufgrund seines Krebsleidens, dem er im Januar 2020 erlag, nicht mehr komplett fertigstellen. Dass es nun wenige Tage vor der 30-Jahr-Feier zur Deutschen Einheit am 3. Oktober 2020 läuft, ist kein Zufall. Die Macher des Films wie auch die ausstrahlenden Sender möchten die Aufmerksamkeit für deutsch-deutsche Themen an jenen Tagen nutzen.

Eine Mutter (Felicitas Woll, links) will ihre schwer an MS erkrankte Tochter retten. Durch ein neues, in der BRD entwickeltes Medikament, das aber noch getestet werden muss? Eine Ärztin (Corianna Harfouch) bespricht den Fall mit ihr. (ZDF/arte, Dusan Martincek)

„Das ist ein Aufklärungs- und Enthüllungsfilm“ so Produzentin An der Gassen, „bei dem wir eine große Resonanz erwarten, was ehemalige Probanden anbelangt, die vielleicht erstmals dadurch erfahren, dass sie selbst Teil einer solchen Studie gewesen sein könnten.“ ARTE und ZDF planen, zum Film eine Zuschauer-Hotline sowie Online-Angebote einzurichten, über die sich von den durchgeführten Medikamenten-Test eventuell Betroffene weiter informieren können.