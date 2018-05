40 Spiele-Oldies, ein schickes Automaten-Gehäuse mit eigenem Display und ein HDMI-Ausgang: Das "Neo Geo Mini" wurde mit attraktiven Features angekündigt, lässt aber noch viele Detail-Fragen offen. (SNK)

Zur Zeit von Super Nintendo und Mega Drive waren die Neo-Geo-Konsole von SNK und ihre Module echte Monster. Kein Wunder, denn im Neo Geo steckte Spielhallen-Technologie, in den gigantischen Modulen „gefaltete“ Automaten-Platinen. Entsprechend teuer war der exklusive Zocker-Spaß: Bereits während der 90-er-Jahre wurden Neo-Geo-Module wie „Samurai Shodown“ für 300 D-Mark oder mehr gehandelt. Etwas günstiger wurde das Spielhallen-reife Vergnügen auf dem später veröffentlichten „Neo Geo CD“, heute sind die Arcade-Klassiker für kleines Geld zum Beispiel in Nintendos Switch-eShop zu haben. Doch die einstige Exklusivität der aufwendig gepixelten 16-Bit-Oldies verleiht Spielen wie „King of Fighters“, „Metal Slug“ und „Viewpoint“ noch immer einen Sammler-Heiligenschein.

Kaum verwunderlich, dass Hersteller SNK jetzt dem Nintendo-Vorbild folgt und viele seiner Action-Oldies auf eine Zwergen-Konsole packt: Das „Neo Geo Mini“ kommt passend zum 40-jährigen Jubiläum des Herstellers mit 40 SNK-Klassikern. Für das Design hat man sich allerdings nicht an der schlichten, schwarzen Heimkonsole, sondern den Automaten-Gehäusen orientiert. Darum kommt das kleine Neo Geo nicht nur mit Anschlüssen für Fernseher (HDMI) und Controller, sondern verfügt außerdem über ein eigenes, im Gehäuse verbautes Display nebst passender Kontroll-Elemente. Dass sich Mini-Sticks und Buttons des Handteller-großen Geräts komfortabel bespielen lassen, ist unwahrscheinlich, aber als sympathischer Gag taugen sie allemal. Leider ist der Hersteller seinen Fans noch viele Antworten schuldig: Bisher ist weder klar, welche Spiele-Klassiker sich neben den abgebildeten „Metal Slug“ und „Fighter 97“ auf dem Gerät finden werden noch wie viel es kosten wird, wann es erscheint oder ob es mit externen Controllern geliefert wird.