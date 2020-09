Daheim bei "The Americans": Die Frankfurter Kommissare Janneke (Margarita Broich, zweite von rechts) und Brix (Wolfram Koch, rechts) wollen hinter die aufgeräumte Fassade der in Deutschland lebenden US-Familie Gretchen (Tessa Mittelstaedt) und Raymond Fisher (Kai Scheve) blicken. (HR / Bettina Müller)

Der Frankfurter „Tatort“ wird in Sachen Humor gerne unterschätzt. Klar, Frankfurt ist kein explizit „lustiges“ Ermittlungs-Pflaster, im hessischen „Tatort“ wird weniger gelacht als in Münster oder Weimar. Dennoch schimmert unter der Oberfläche der oft innovativen Janneke- und Brix-Fälle gern ein grimmiger Humor durch, den die beiden Kommissar-Darsteller (Margarita Broich und Wolfram Koch) als erfahrene und komödienerprobte Theatermimen ebenso lustvoll wie subtil bedienen. In ihrem ersten Fall nach der Sommerpause und ihrem philosophischen April-Highlight „Die Guten und die Bösen“, dem bewegenden Abschiedsfilm Hannelore Elstners, bekommen es die Frankfurter nun in „Tatort: Funkstille“ mit einem Agentenstück zu tun. Der 19-jährige Sebastian liegt tot in einem jener „Lost Places“ seiner Stadt, die der junge Mann regelmäßig in einem Videoblog vorstellt.

Doch offenbar war nicht der Sturz von der Galerie einer leeren Fabrikhalle die Todesursache, sondern massive Gewalteinwirkung. Der alleinerziehende Vater des Jungen (stark: Henning Peker) ist am Boden zerstört, ebenso wie die 17-jährige Nachbarstocher Emily Fisher (Emilia Bernsdorf). Offenbar war sie in das Opfer verliebt und befand sich noch am Abend des Mordes auf dem Weg zu einem Treffen mit Sebastian. Emilys Eltern sind die perfekt Deutsch sprechenden Amerikaner Raymond (Kai Scheve) und Gretchen Fisher (Tessa Mittelstaedt). Sie leben in einem schönen Haus mit Pool. Streng, aber liebevoll scheint das einzige Kind des Paares hier behütet aufzuwachsen. Raymond ist zudem mit Ulrich, dem Vater des toten Sebastian, eng befreundet. Die Fishers scheinen gut in die deutsche Nachbarschaft integriert. Gretchen arbeitet im US-Konsulat in Frankfurt, Raymond bei einer großen Versicherung.

Töchterchen Emily (Emilia Bernsdorf) muss auf Geheiß ihrer Eltern an einem Empfang am US-Konsulat in Frankfurt teilnehmen. Dort fühlt sich der US-kritische Teenager nicht wirklich wohl. (HR / Bettina Müller)

Horrorheime der gehobenen Mittelschicht

Die Ermittlungen Jannekes und Brix' fokussieren sich bald intensiver auf die US-Vorzeigefamilie. Ein wenig zu geheimniskrämerisch wirkt das gut aussehende Elternpaar mit seiner freundlich perfekten Fassade, zu bestürzt und verängstigt hingegen ihre Tochter Emily. In einer der besten Szenen des Films haben es die Kommissare geschafft, Emily gegen den Willen ihrer Eltern in ihrem Zimmer - flüsternd - alleine zu vernehmen. Kontrollzwang-Mutter Gretchen horcht jedoch an der Tür.

Ulrich Schneider (Henning Peker) hat seinen Sohn verloren. Gretchen Fishers (Tessa Mittelstaedt) Tochter hatte wohl eine recht enge Verbindung zu ihm ... (HR / Bettina Müller)

Emily, die das Problem wohl schon kennt, öffnet ihre Tür während der Vernehmung schnell - doch der Flur ist leer. Als die Kamera aufzieht, sieht man Gretchen in perfekter Tarnhaltung in einen Türrahmen gepresst - ihren mitgeführten Wäschekorb in eine Verdeckungswinkel-günstige Vertikale hebend. Nur rhythmische Sportgymnastik ist schöner! Offenbar verstehen die Fishers nicht nur etwas von Konsulats- und Versicherungsarbeit, sondern auch von Spionagetechniken.

Es ist nicht leicht, über den dritten Brix- und Janneke-„Tatort“ aus der Feder des Autorenpaares Stephan Brüggenthies und Andrea Heller zu schreiben, ohne allzu viel von dessen Plot zu verraten. Nur soviel: Nach „Wendehammer“ (2016) über einen paranoiden Techie-Unternehmer, der in einem voll vernetzten Haus lebt, und „Das Monster von Kassel“ (2019), in dem „Bad Banks“-Entdeckung Barry Atsma einen fiesen Talkshowmoderator gab, stellt „Funkstille“ ein weiteres Mal gutbürgerliche Nachbarschaften auf den Prüfstand. Wie den Vorgängerstudien geschieht dies mit viel grimmigem Humor, denn Brüggenthies und Heller scheinen den wahren Horror des Lebens vor allem in jenen Bungalows und gepflegten Gärten der gehobenen Mittelschicht zu vermuten.

Gretchen (Tessa Mittelstaedt) und Raymond Fisher (Kai Scheve) feiern mit der "gehobenen" amerikanischen Community in Frankfurt. (HR / Bettina Müller)

„The Americans“ im Hessischen

Leider stellt man im Verlauf der knapp 90 Minuten immer mehr fest, dass „Funkstille“ (Regie: Stanislaw Mucha) der eindeutig schwächste Beitrag der genannten „Tatort“-Trilogie ist. Das fängt beim etwas formelhaften, drögen Plot an und setzt sich mit dem recht unglaubwürdigen Personal fort. Den deutschen Schauspielern Tessa Mittelstaedt, früher als Franziska im Köln-„Tatort“ aktiv, und Kai Scheve amerikanische Identitäten zu verleihen, indem man sie mit zur Schau gestellter „Positivity“ durchs Bild schreiten und amerikanische Sätze einstreuen lässt, ist absurd. Dafür können die Schauspieler wenig, es mangelt vielmehr an der Authentizität des Grundkonzepts.

Kommisarin Anna Janneke (Margarita Broich)besucht Raymond Fisher (Kai Scheve) bei dessen Arbeit, wo er für einen Versicherungskonzern Risikoberechnungen macht. (HR / Bettina Müller)

Was den Autoren und Filmemachern vorschwebte, war wohl ein mit sanfter Ironie unterfütterter Ausflug des „Tatorts“ zum Serienformaten wie „Homeland“ oder viel mehr noch zu „The Americans“ - wobei „Funkstille“ jedoch krachend scheitert. So sehr sogar, dass der Film den wohl schwächste der bisherigen zwölf Janneke- und Brix-Filme darstellt. Was lernen wir daraus? Die in letzter Zeit populär gewordene Praxis, sich unter dem „Tatort“-Siegel an bestimmten, auch transatlantischen Film- und Seriengenres zu versuchen, kann funktionieren wie beim letzten Tukur-„Tatort: Angriff auf Wache 08“, der das hessische Remake eines existenzialistischer John Carpenter-Thrillers aus den Siebzigern darstellte. Dass derlei kühne Versuche, US-Genrefernsehen oder -filme für den deutschen Krimi-Sonntag, um 20.15 Uhr, gewinnbringend zu adaptieren, auch scheitern können, beweist diese Frankfurter „Funkstille“.