SPORT1 hat sich die Übertragungsrechte an großen Turnieren des Computerspiels "FIFA 19" gesichert. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Sender Live-Partien im Programm. (FIFA / FIFA via Getty Images)

In einigen Ländern wie Südkorea, China und den USA hat der eSport längst den Nischenbereich verlassen und ist zum Massenphänomen avanciert. Auch hierzulande dringt der elektronische Sport immer weiter in den Mainstreambereich vor. So gab SPORT1 nun bekannt, die Übertragung verschiedener Spiele des Sport-Computerspiels „FIFA 19“ ins Programm aufzunehmen - der Sportsender hat die Rechte an Turnieren der „EA Sports FIFA 19 Global Series“ erworben. Ab April sind die Spiele der Fußballsimulation auf dem Pay-TV-Sender eSPORTS1 und teilweise sogar auf dem Hauptsender SPORT1 im Free-TV zu sehen - zudem werden Inhalte auf den digitalen Plattformen bereitgestellt.

So überträgt eSPORTS1 den „FUT Champions Cup April“ von 5. bis 7. April und den „FIFA eNations Cup“ am 13. und 14. April. Außerdem sind im Juni die „FIFA 19 Global Series Playoffs“ sowie im Juli und August das „FIFA eWorld Cup Grand Final“ zu sehen. eSPORTS 1 überträgt die jeweiligen Spiele live.

Das Objekt der Begierde: Wer wird sich wohl in diesem Jahr zum eSports-Weltmeister in der Fußballsimulation "FIFA 19" küren? (FIFA / FIFA via Getty Images)

Der „FUT Champions Cup April“ wird in London unter 64 Spielern ausgetragen - auch 13 deutsche Gamer nehmen an dem Turnier teil. Neben der Live-Übertagung auf dem hauseigenen eSports-Sender sind die wichtigsten Partien sogar in SPORT1 zu sehen: Am Samstag, 6. April, 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 7. April, 20.45 Uhr, hat der Hauptsender die entscheidenden Begegnungen live im Programm. Als Moderator und Kommentator fungiert unter anderem Konstantin Winkler - er genießt in der eSport-Szene einen guten Ruf und war bereits des Öfteren für SPORT1 im Einsatz.

Fans des Events können sich auf ein Wiedersehen mit deutschen eSportlern wie Mohammed „MoAuba“ Harkous und Michael „MegaBit“ Bittner von Werder Bremen freuen. Internationale Stars der Szene sind unter anderem der amtierende Weltmeister Mossad „MSDossary“ Aldossary und der derzeitige Überflieger Donovan „F2Tekkz“ Hunt.

Mittlerweile füllen eSports-Turniere bereits große Hallen. (FIFA / FIFA via Getty Images)

Schon im vergangenen Jahr hatte der deutsche Sender die Rechte für verschiedene Events der „EA Sports FIFA 18 Global Series“ erworben und gute Reichweiten erzielen können.