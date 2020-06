Angelina Kirsch, die Moderatorin der Rekorde-Show, wurde über "Curvy Supermodel" und "Let's Dance" zum Fernseh-Promi. (SAT.1/Willi Weber)

Die alljährlich neu aufgelegte Wunder-Schwarte mit den spektakulärsten Weltrekorden ist nicht nur ein Kompendium mehr oder weniger unnützen Wissens, sondern auch für Fernsehmacher immer wieder eine gute Gelegenheit, abendfüllende Ranking-Shows zu bestücken. So führt nun Angelina Kirsch durch die neue SAT.1-Show „Guinness World Records“ und rückt dabei eigenwillige Extrem-Leistungen wie die längsten Haare der Welt, die meisten übereinander getragenen T-Shirts oder den längsten Erdbeerkuchen der Welt ins Rampenlicht.

Was macht der Hase am Korb?

Angelina Kirsch (Mitte) wurde als sogenanntes "Curvy Model" bekannt. (2019 Getty Images/Andreas Rentz)

Gemeinsamkeit der Guinness-Rekorde: Es gibt sie erst, wenn sie jeweils höchst offiziell bestätigt wurden, aber dann gibt es nichts, was es nicht gibt. Der Fantasie der Rekorde-Kandidaten, deren Vorschläge zwischen wahren Kraftakten und haarsträubenden Quatsch changieren, sind dabei keine Grenzen gesetzt. So hat diesmal auch ein Hase den Weg in die Sendung gefunden, dem das Talent eigen ist, „Dunking“-Korbtreffer zu absolvieren, wie man sie aus der Welt der Profi-Basketballer kennt.

33 Rekorde lässt Angelina Kirsch vorstellen. Sie selbst kennt man übrigens ebenfalls aus dem Show-Geschäft: Die 31-jährige Neumünsterin wurde als Kurven-Model in der RTLzwei-Castingreihe „Curvy Supermodel“ bekannt und belegt 2017 in der zehnten „Let's Dance“-Staffel den dritten Platz.