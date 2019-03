Ein lukratives Geschäft mit wachsender Zuschauer-Zahlen: eSport-affine Games wie "League of Legends" von Riot Games spülen Millionen in die Taschen von Spiele-Herstellern, Sponsoring-Partnern und natürlich Turnier-Gewinnern. (Riot Games)

Während Politiker und Sport-Funktionäre noch überwiegend den „eSports ist kein Sport“-Standpunkt vertreten, haben Konzerne wie Nike längst umgedacht und vor allem das geschäftliche Potenzial der digitalen Athleten für sich entdeckt: So hat der für seine Schuhe bekannte Sportartikel-Hersteller Nike gerade erst bekanntgegeben, künftig als exklusiver Sponsor für die chinesische „League of Legends“-Pro-League von Tencent zu fungieren.

Offenbar ist die Zusammenarbeit erstmal auf vier Jahre ausgelegt - eine Zeitspanne, in der Nike die Spieler der „LPL“ mit Sportbekleidung und Turnschuhen ausstatten wird. Darüber hinaus plant der Konzern Trainingsprogramme für die immerhin 16 LPL-Teams: Mithilfe wissenschaftlicher Forschung will man herausfinden, wie sich die eSportler - sowohl mental als auch physisch - am besten fit machen lassen.

Natürlich will der Hersteller dabei auch Geld verdienen: Während man die „League of Legends“-Gladiatoren mit ebenso praktischen wie schicken Outfits ausstattet, bietet man Gegenstücke der Team-Tracht deren Fans zum Verkauf an.