Musik gehört zum Karneval ebenso dazu wie farbenfreudige Kostüme. Wo in Deutschland am häufigsten Karnevalhits gestreamt werden, hat der Spotify nun verraten. (pixabay / hschmider)

„Kölsche Jung“, „Su lang mer noch am Läave sin“ und „Nie mehr Fastelovend“ - bei diesen Hits schlägt das Herz von Karnevalsfans höher. Doch nicht überall in der Bundesrepublik freuen sich die Menschen auf Karneval und Fasching, wie ein kürzlich veröffentlichtes Ranking von Spotify offenbart. Demnach leben in Berlin und Dresden die größten Karnevalsmuffel. Ebenso wenig wissen die Menschen in Halle (Saale), Leipzig und Regensburg etwas mit der fünften Jahreszeit anzufangen.

Ganz anders sieht es jedoch erwartungsgemäß im Rheinland aus - allen voran in der Karnevalshochburg Köln. Nirgendwo sonst in Deutschland werden so viele Karnevalssongs gestreamt wie in der Millionenstadt. Mit großer Euphorie wird Karneval gemäß der Zahlen des Streaminganbieters auch in Bonn und Neuss zelebriert. Partywütige in Leverkusen und Düsseldorf stimmen sich ebenso gerne mit den Karnevalsplaylists von Spotify auf die große Sause ein. Unangefochten an der Spitze der beliebtesten Songs steht dabei „Kölsche Jung - Party Edit“ von der Kölner Mundart-Truppe Brings.