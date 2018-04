Meuchelt im mittelalterlichen Italien Templer und lehrt jetzt auch noch seine Muttersprache: "Assassin's Creed 2"-Held Ezio Auditore da Firenze. (Ubisoft)

Fans der französischen Comic-Reihe „Asterix & Obelix“ wissen es schon lange: Fremdsprachen-Pauken ist besonders effektiv, wenn man daran Spaß hat. Darum werden auch hierzulande „Asterix“-Alben zum Beispiel auf Englisch, Französisch oder sogar Latein angeboten.

Offenbar funktioniert dieses Prinzip noch besser, wenn man die zu lernende Sprache „spielerisch“ eingetrichtert bekommt: Der Italienisch-Professor Simone Bregni nutzt in den Sprachlaboren der Saint-Louis-Universität verschiedene Spiele-Titel, um seine Muttersprache zu vermitteln. So habe er „Assassin's Creed 2“ genutzt, um seine Schüler das Florenz der Medici erforschen zu lassen. Hier wären sie Zeugen der „kulturellen und historischen Neugestaltung des Florenz im Jahre 1476“ geworden, so Bregni.

Aber der Professor setzt auch auf andere Games, um Studierenden nicht nur Grammatik und Vokabeln, sondern auch kulturelle Aspekte näher zu bringen, darunter „Final Fantasy“, „Trivial Pursuit“, „Tomb Raider“, „Heavy Rain“ und „Wer wird Millionär?“. Tatsächlich machten Teilnehmer an seinem Kurs „Intensives Italienisch für Gamer“ in einem Semester so viele Fortschritte wie sonst in zwei, auch die Prüfungsergebnisse könnten sich Bregni zufolge sehen lassen.

Aufgrund des Erfolges will er sein Konzept auch an anderen europäischen Universitäten vorstellen, außerdem soll ihm ein Stipendium den Aufbau eines modernen Lernstudios ermöglichen. Mittlerweile bietet seine Universität auch Sprachkurse für Französisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch an, die mithilfe von Bregnis Gamification-Konzept vermittelt werden. Dazu wird jeweils 30 Minuten lang auf herkömmliche Weise unterrichtet, später 20 Minuten lang gespielt.

Passionierte Computerspiel-Nerds kennen das Konzept natürlich länger: Auch in Deutschland lernten schon während 80-er-Jahre tausende Heimcomputer- und Konsolen-Besitzer ihre erste Fremdsprache, indem sie englische Adventures und Rollenspiele zockten, von denen es die meisten noch nicht auf Deutsch gab.